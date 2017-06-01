CNN рассказал о «дополнительной частной встрече» Кисляка с генпрокурором США

Канал указывает, что такая встреча имело место 27 апреля 2016 года в в вашингтонской гостинице Mayflower. В тот день кандидат в президенты Дональд Трамп выступал с программной речью по внешней политике.

«Перед выступлением Трампа Сешнс и Кисляк приняли участие в небольшом приеме для ограниченного круга лиц с организаторами, дипломатами и другими лицами», — приводит CNN слова одного из своих источников.

Отмечается, что ФБР изучает вероятность того, что Кисляк и Сешнс могли провести встречу и вне рамок официального приема.

Минюсте США , который возглавляет Сешнс, в ответ на запрос о встречах с Кисляком заявили, что он не имел никаких «частных или или неформальных» переговоров с российскими официальными лицами в отеле Mayflower.

25 мая CNN обвинил Сешнса в утаивании информации о встречах с Кисляком при при заполнении форм допуска к секретной информации. Телеканал утверждал, что генпрокурор США не упомянул о двух встречах с главой российской дипмиссии в Вашингтоне.