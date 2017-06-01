СМИ: США рассматривают возможность возвращения российской дипсобственности

Администрация президента США

Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела пакет антироссийских санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.



Как сообщает Washington Post, ранее администрация президента США Дональда Трампа сообщила российской стороне, что может рассмотреть возвращение собственности, если Москва "разморозит" строительство нового американского консульства на "определенном участке земли в Санкт-Петербурге". Этот вопрос, по данным газеты, обсуждался, в частности, на встрече замглавы МИД России Сергея Рябкова и и. о. помощника госсекретаря США Томаса Шеннона в Нью-Йорке 8 мая.

Через два дня после этого, по данным источников газеты, на встрече в Вашингтоне Тиллерсон сообщил Лаврову и российскому послу Сергею Кисляку, что "США решили не увязывать вопросы об этих зданиях и о консульстве".



Советник Тиллерсона Роберт Хэммонд заявил, что "США и Россия не достигли соглашения" и что следующая встреча представителей двух стран состоится в июне в Петербурге, пишет газета.

