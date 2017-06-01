Трамп прокомментировал слова Клинтон о ее поражении на выборах

"Криводушная Хиллари Клинтон теперь обвиняет всех, кроме себя, отказываясь признать, что она была ужасным кандидатом. Винит Facebook и даже демократов вместе с Национальным комитетом Демпартии" - написал он в своем твиттере.

Ранее экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала причины своего поражения на американских президентских выборах.