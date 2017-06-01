Бразильский вратарь пропустил с центра поля и уехал на такси в перерыве

Бразильский голкипер Фабио Гонсалвес пропустил гол после удара с центра поля в дебютном матче за «Фигейренсе». Об этом сообщает Globo Esporte. Видео было опубликовано на YouTube-канале CAMFWAYNE WORLD.

В эпизоде с первым голом вратарь допустил ошибку на выходе, после чего пропустил еще мяч с пенальти. В перерыве Гонсалвес покинул стадион на такси и не вернулся расположение клуба. В «Фигейренсе» расторгли контракт с 38-летним голкипером.

Встреча чемпионата Бразилии между «Фигейренсе» и «Боа» завершилась победой гостей со счетом 2:0.