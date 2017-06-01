Отношение россиян к Кадырову улучшилось

Большинство россиян относятся к главе Чечни Рамзану Кадырову положительно или нейтрально и считают, что ему можно доверять. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-Центра» , которые приводит «Интерфакс» в среду, 31 мая.

По данным социологов, у 15 процентов респондентов Кадыров вызывает уважение, у 10 процентов — симпатию (год назад эти показатели были на уровне 10 процентов и 7 процентов соответственно). Еще 33 процента опрошенных относятся к нему «нейтрально, безразлично», а 24 процента не могут сказать о нем ничего плохого (год назад — 36 процентов и 22 процента соответственно).

В том, что Кадырову можно доверять, уверены 49 процентов респондентов. Противоположного мнения придерживаются 26 процентов, почти столько же (25 процентов) затруднились с ответом.

В ходе опроса россиян также попросили дать оценку нынешней ситуации на Северном Кавказе в целом: 41 процент назвал ее благополучной, спокойной, 37 процентов — напряженной, 4 процента — критической, взрывоопасной. 18 процентов не смогли ответить на вопрос.

В течение ближайшего года, по мнению 53 процентов россиян, обстановка на Северном Кавказе останется без изменений. 16 процентов полагают, что она улучшится, а 12 процентов — что ухудшится. Каждый пятый (20 процентов) затруднился с прогнозом.