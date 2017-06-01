В ЛНР заявили, что ВСУ преднамеренно обстреляли представителей МККК

"Киевские войска совершили очередную провокацию против представителей МККК и мирных жителей села Пришиб Славяносербского района. Во время раздачи гуманитарной помощи от международной организации они подверглись минометному обстрелу со стороны ВСУ", — приводятся в сообщении Луганского информационного центра слова Басова.



По его словам, село, в котором находились сотрудники МККК, было обстреляно минометами 30 мая.



Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 9,6 тысячи человек.



Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.