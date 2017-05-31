Пранкер Лексус объяснил причину розыгрыша первых лиц Черногории



Таким образом он ответил на заявление правящей Демократической партии социалистов, возглавляемой Джукановичем, о том, что пранкеры имели неких "вдохновителей".

"Конечно же, на эту запись нас вдохновил народ Черногории, который выходил на акции протеста против вступления страны в НАТО. Мы уже поняли из разговоров с руководством страны, что им плевать на мнение народа", — сказал Столяров.



Он обратил внимание на то, что черногорская сторона никак не комментирует заявленную Джукановичем в разговоре готовность вести теневой бизнес с президентом Украины.





"Нам хотелось бы услышать ответ пресс-службы Джукановича и по поводу его радостного согласия вести теневой бизнес с президентом Украины Петром Порошенко , и по поводу согласия удалить сведения о фирме "друга" премьера Украины Владимира Гройсмана из государственного реестра", — сказал Столяров.

"Является ли это законным действием? Об этом пресс-служба Джукановича почему-то умалчивает", — отметил пранкер.



По его словам, забавно слышать от черногорской стороны, что "этим звонком Россия бросила "возможно, лучшие силы своего государства", чтобы помешать стране вступить в НАТО".



"Видимо, и в альянс Черногория вступала тоже по звонку. Но уже не из России", — сказал Столяров.





Отвечая на вопрос, как стали возможны телефонные разговоры с Марковичем и Джукановичем, собеседник агентства отметил, что соответствующую "помощь" оказали МИД Черногории и окружение премьера.

"Нашими помощниками оказались МИД и окружение премьера, которых мы разрабатывали уже давно. Одним из объектов оказался бывший глава МИД Черногории Милан Рочен. Именно они помогли нам попасть на официальные каналы общения с первыми лицами государства. Сама эта запись планировалась с конца прошлого года", — сообщил Столяров.



Как было объявлено ранее, Черногория официально присоединится к НАТО 5 июня. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики продолжает выступать против присоединения к альянсу.

