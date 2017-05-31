Синоптики объяснили, почему нельзя было предсказать шторм в Москве

Ветер штормовой силы, который пронесся над столицей 29 мая, практически невозможно было заблаговременно отследить.

"Такие шквалы образуются мгновенно и локально - над какой-то отдельной территорией - и очень быстро движутся, - пояснила "Российской газете" главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова . - Мы, конечно, выпустили предупреждение и оповестили МЧС о надвигающихся на Москву сильном ветре и грозе, но то, что произойдет усиление ветра до 25-30 м/с, спрогнозировать было невозможно".

И прежде всего, как поясняет Позднякова, потому, что в России нет оборудования, способного "засекать" штормы, ураганы и прочие природные катаклизмы. "Нужны локаторы с очень широким радиусом охвата, - считает синоптик. - За рубежом они есть, да и то, насколько мне известно, в Америке могут увидеть торнадо примерно за час до его появления в пределах населенного пункта".

По словам Поздняковой, сильные ветры в крупных городах особенно опасны из-за планировки городских кварталов. Дороги, проложенные среди домов, образуют своего рода "трубы", через которые проходит ветер и сносит все на своем пути. Спасают только высотные здания.

Синоптик не исключает, что нынешнее лето преподнесет нам еще не один сюрприз. Судя по предварительным прогнозам, оно будет крайне переменчивым, как и весна - с чередованием низких и высоких температур. А при таком раскладе велика вероятность образования стихийных явлений.