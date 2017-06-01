В сенате США подготовили новый законопроект об антироссийских санкциях

Американские сенаторы представили в среду новый законопроект, предусматривающий расширение санкций в отношении России.





Авторами выступили глава сенатского банковского комитета республиканец Майкл Крапо и старший демократ в комитете Шеррод Браун . Согласно их заявлению, которое цитирует агентство Блумберг , законопроект, в частности, предусматривает введение санкций против "коррумпированных российских представителей", против людей, причастных, по мнению его авторов, к нарушениям прав человека, к поставкам оружия правительству Сирии и к злонамеренной киберактивности в интересах российских властей. Предполагаются также новые санкции против тех, кто пытается обойти уже действующие.

Кроме того, предполагается ввести новые санкции против российских предприятий в сфере добычи полезных ископаемых, металлургии и железных дорог.

