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В сенате США подготовили новый законопроект об антироссийских санкциях
Американские сенаторы представили в среду новый законопроект, предусматривающий расширение санкций в отношении России.
Авторами выступили глава сенатского банковского комитета республиканец Майкл Крапо и старший демократ в комитете Шеррод Браун. Согласно их заявлению, которое цитирует агентство Блумберг, законопроект, в частности, предусматривает введение санкций против "коррумпированных российских представителей", против людей, причастных, по мнению его авторов, к нарушениям прав человека, к поставкам оружия правительству Сирии и к злонамеренной киберактивности в интересах российских властей. Предполагаются также новые санкции против тех, кто пытается обойти уже действующие.
Кроме того, предполагается ввести новые санкции против российских предприятий в сфере добычи полезных ископаемых, металлургии и железных дорог.
Кроме того, предполагается расширение возможностей минфина США по "преследованию незаконной деятельности российских олигархов" в США, например новые полномочия по изучению данных банкоматов и банковских переводов.
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