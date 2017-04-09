Знаменитые крашеные блондинки

31 мая человечество отмечает один из самых светлых праздников — Всемирный день блондинок. Знаменитые блондинки, которые вовсе не блондинки - в нашей фотогалерее
14:14 фоторепортаж
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Актриса Кристен Стюарт
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Мадонна
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Певица Шакира
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4
Певица Бейонсе
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5
Актриса Рейчел Макадамс
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6
Актриса и певица Майли Сайрус
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7
Певица Полина Гагарина
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8
Певица Адель
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9
Певица Леди Гага
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Певица Лариса Долина
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