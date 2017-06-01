24-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» рассказала о лесбиянках в теннисе

Австралийская теннисистка Маргарет Корт , 24-кратная победительница турниров «Большого шлема», рассказала о ситуации с количеством лесбиянок в теннисе. Ее слова приводит Yahoo Sports.

«Сейчас в теннисе множество лесбиянок. Когда играла я, была всего парочка, но они была среди лидеров и приглашали молодых девочек на вечеринки и все такое... Сейчас на эту тему полно литературы, в головы детей вбивают всю эту чепуху. Если у ребенка нет родителей, которые его воспитывают правильно, то он может почувствовать себя обиженным. И он начинает думать: "А может, я девочка?", в то время когда он на самом деле мальчик», — сказала Корт.

По словам 74-летней экс-теннисистки однополые отношения и браки идут от дьявола.« Это то же самое, что делал Гитлер и делали коммунисты — проникали в сознание детей», — добавила Корт.