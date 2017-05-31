Обзор зарубежных СМИ: Пушкин - украинец

После визита Трампа Европа осталась в смятении

– задается вопросом «Россия уже начинает выигрывать по внешней политике?»задается вопросом MSNBC . Как заявил в интервью телеканалу бывший посол США в РФ Майкл Макфол , после визита президента США Дональда Трампа в Европу на этот вопрос можно ответить утвердительно.

Макфол отметил, что Дональд Трамп в этой поездке так и не подтвердил единства Америки с НАТО и «Большой семеркой». Такое поведение главы Белого дома вызвало в этих организациях смятение и стало внешнеполитической победой России, считает дипломат. По его словам, от Трампа требовалось совсем немного – сказать несколько обнадеживающих слов в адрес этих двух организаций. Однако Трамп не стал делать подобных заявлений.

Для украинцев выпустили инструкцию по уничтожению российских танков

На Украине издали книгу с инструкциями по уничтожению основных моделей российских танков. Как пишет SDE.IN.UA , рецензентом пособия выступила администрация президента Украины.

Отмечается, что брошюра под названием «Уничтожение российских танков. Пособие пехотинцу» имеет чуть более ста страниц. Здесь опубликованы подробные инструкции по выводу из строя российской бронетехники. При этом книга издана на русском языке, говорится в новости.

Выбросы ядовитого газа в Москве

Весной текущего года жители некоторых московских районов регулярно ощущали резкий, тошнотворный запах сероводорода. Как пишет Aftenposten , замеры воздуха показали, что его концентрация превышала допустимые нормы в несколько десятков раз. Это привело к проблемам с органами дыхания, появлению зуда, насморка и кашля у москвичей.

Отмечается, что один из самых больших выбросов произошел 17 мая. В тот день в районах Капотня, Люблино, Выхино, Жулебино, Новокосино, Кузьминки и Марьино был зарегистрирован выброс сероводорода, во много раз превышающий самые опасные пределы. При этом власти Москвы утверждают, что за последние пять лет объемы вредных выбросов в атмосферу сократились на 11%. По мнению активистов, в том запахе, который ощущается на юго-западе российской столицы, виноват московский нефтеперерабатывающий завод. Российский министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской подтвердил эту информацию. По его словам, министерство потребует, чтобы завод был перестроен и принял меры для прекращения выбросов.

Климкин: Буду считать Пушкина украинцем

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что будет считать классика русской поэзии Александра Пушкина украинцем. Как заявил глава МИД , Одесса и Крым неоднократно «вдохновляли его творческий гений». Об этом пишет «Корреспондент»

«Буду считать Пушкина украинцем. В конце концов, украинские Одесса и Крым неоднократно вдохновляли его творческий гений», – написал глава МИД в Twitter. Издание напоминает, что заявление Климкина прозвучало после того, как российский президент Владимир Путин назвал княжну Анну Ярославну русской.

Украинские полицейские на дорогах получат права судей

Украинские депутаты хотят разрешить полицейским рассматривать дела по мелким ДТП и определять размер штрафа прямо на месте, пишут «Вести-Украина» . По мнению инициаторов проекта, это позволит разгрузить суды и облегчит жизнь водителям.

Полицейские будут иметь право не отправлять дело в суд, а самостоятельно определять размер штрафа, если один из участников аварии на месте добровольно признает свою вину. Если же ни одна из сторон не признает себя виновной, тогда дело придется рассматривать в суде. Водители теперь опасаются, что подобная норма станет очередным поводом для коррупции, говорится в статье. По мнению юристов, нагрузка на суды после принятия законопроекта также вряд ли уменьшится: «Эта норма не будет работать, как и европротокол, потому как у нас практически никогда не признают свою вину в ДТП».