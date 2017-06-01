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WP: Конгресс США направил семь повесток по делу о "вмешатетельстве" России
Комитет по разведке палаты представителей США направил семь повесток с требованиями явиться на слушания и дать показания по делу о якобы вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года, пишет The Washington Post со ссылкой на источник.
Отмечается, что четыре повестки относятся к делу о вмешательстве Москвы в ход президентских выборов, а три остальных касаются расследования инцидента с присутствием имен сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа в неотредактированном и скрытом виде в секретных докладах администрации экс-президента Барака Обамы в переходный период передачи власти.
Перед комитетом выступят руководители ФБР, ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ).
При этом комитет выслал повестки бывшему советнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну, адвокату Трампа Майклу Коэну и нескольким представителям ушедшей администрации Обамы: экс-советнику по нацбезопасности Сюзан Райс, бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану и экс-постпреду США при ООН Саманте Пауэр.
Ранее сообщалось, что Конгресс США заинтересовался еще одним экс-советником Трампа.
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