МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве



Экстренное предупреждение об ухудшении погоды в ближайшие часы объявлено в Москве, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, возможны повреждения линий электропередачи и падения деревьев, сообщает в субботу столичный главк МЧС России.

"По информации ФГБУ "Центральное УГМС" в ближайший час с сохранением во второй половине ночи и утром 2 июля 2017 года в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", — говорится в сообщении.



Уточняется, что в случае ухудшения погоды возможны скопление воды на дорожном полотне, может быть затруднено движение транспорта, возможны дорожно-транспортные происшествия, могут пострадать жители. Кроме того, непогода может привести к повреждению линий электропередачи, повалу деревьев, повреждению широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, которые в свою очередь могут обернуться заторами на дорогах и повреждению автотранспорта, говорится в сообщении. Молнии могут повредить объекты, не оборудованные молниезащитой громоотводом, добавляет МЧС.