Минздрав запретит курение в фильмах

Минздрав предлагает запретить поддержку из бюджета фильмов, в которых герои курят либо демонстрируются табачные изделия, а также ограничивать в аудиовизуальных произведениях показ брендов сигарет. Эта идея появилась в доработанной версии антитабачной концепции, которую Минздрав разослал в федеральные органы исполнительной власти. В новой версии документа ведомство также отказалось от увеличения рабочего дня для курильщиков и ужесточило требования к стандартизированным пачкам сигарет.

Минздрав доработал и предоставил федеральным органам исполнительной власти «Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу». Замглавы Минздрава Дмитрий Костенников разослал проект ведомствам 26 мая, следует из документов министерства (есть у «Известий» ).

В проработанной версии с учетом замечаний со стороны других ведомств Минздрав выдвигает новые предложения. В их числе введение ограничения на показ товарных знаков, служащих для индивидуализации табачных изделий, то есть продакт-плейсмента сигарет. Также Минздрав предложил запретить господдержку художественных фильмов, в которых демонстрируются табачные изделия и процесс потребления табака. С 2013 года реклама табачных изделий в России уже запрещена законом «О рекламе», но не запрещено продвижение сигарет в фильмах.

— Нейтрализовать демонстрацию курения, сами сигареты в фильмах вполне реально, ничего страшного не произойдет. Сигареты — это наркотик, а государство должно быть последовательным и не поддерживать фильмы с продвижением табачных изделий, — считает член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Алексей Шабашов. — Если положительный герой на экране курит, то зрители, особенно дети и подростки, копирую его.

Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров по этому поводу заметил, что нигде в мире не борются с курением посредством запретов на него в фильмах.

— Наивно представлять, что это связано между собой, — сказал Карен Шахназаров. — Кино должно отражать какую-то часть жизни, а в жизни люди курят.

В Гильдии кинорежиссеров добавили, что часто курение героев — творческий прием, показывающий зрителям, что, например, герой нервничает. В организации не поняли, как этого можно избежать в лентах.

Плюс к этому Минздрав в новой версии концепции указал, что для стандартизированных пачек сигарет должны быть установлены требования к длине, высоте, ширине и цвету потребительской упаковки табачных изделий, а также к информации, размещаемой на упаковке. Ранее ведомство настаивало лишь на стандартизированной пачке без товарного знака.

— Унифицированная пачка — одна из ключевых норм первой версии концепции, которая сохранилась во второй редакции. Экспертами она была признана необходимой и успешно практикуемой другими странами. Хотя табачные компании так не считали. Товарные знаки на упаковке — один из отличительных признаков для потребителя, который также является способом конкурировать, — написал гендиректор « Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» Сергей Слипченко в письме в Федеральную антимонопольную службу (ФАС, также участвует в обсуждении концепции).

Максим Топилин. Также в новой редакции концепции Минздрав отказался от предложения увеличить рабочий день для курильщиков. Ранее эту идею раскритиковал глава Минтруда

Как ранее писали «Известия», из новой версии концепции исключено предложение запрета на продажу сигарет родившимся после 2015 года. Также в документе больше нет конкретных ставок акциза в ближайшие годы и размера налога на розничную торговлю обычными и электронными сигаретами.