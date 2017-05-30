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Главные события вторника
Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию ЕС и Украины
Первая палата голландского парламента (Сенат) одобрила ратификацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.
На Украине обвинили Путина в "присвоении" Анны Ярославны
Заместитель главы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что он попытался ввести в заблуждение французов, назвав королеву Анну Ярославну русской.
Адвокат Учителя пожаловался Володину на Поклонскую
Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин пожаловался на депутата Наталью Поклонскую спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Об этом сообщает ТАСС.
В Москве ограбили Центробанк
Фото: РИА Новости
В Москве на Ленинском проспекте из здания Центробанка неизвестный вынес более 11 миллионов рублей. Преступник скрылся с места преступления. Следователями было возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.
Названа причина авиакатастрофы под Саратовом
Причиной крушения самолета Ан-26 в Саратовской области, по предварительным данным, стала техническая неисправность. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета (СК) РФ.
В Москве объявлен "желтый" уровень опасности
В среду, 31 мая, в Москве ожидается гроза, объявлен «желтый» уровень опасности, сообщает агенство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр.
МЧС опоздало с СМС-оповещением об урагане
Мобильные операторы не смогли вовремя предупредить столичных абонентов об урагане из-за МЧС, опоздавшего с оповещением. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников двух операторов.
Россияне лишились наггетсов
Россельхознадзор был вынужден ограничить экспорт продукции поставщика наггетсов для ресторанов быстрого питания.
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