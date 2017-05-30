Главные события вторника

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Ограбление ЦБ, россияне без наггетсов, Табаков без 677 миллионов и другие события дня
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Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию ЕС и Украины

Фото: ТАСС

Первая палата голландского парламента (Сенат) одобрила ратификацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.
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На Украине обвинили Путина в "присвоении" Анны Ярославны
Заместитель главы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что он попытался ввести в заблуждение французов, назвав королеву Анну Ярославну русской.
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Адвокат Учителя пожаловался Володину на Поклонскую
Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин пожаловался на депутата Наталью Поклонскую спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Об этом сообщает ТАСС.
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В Москве ограбили Центробанк

Фото: РИА Новости

В Москве на Ленинском проспекте из здания Центробанка неизвестный вынес более 11 миллионов рублей. Преступник скрылся с места преступления. Следователями было возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.
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Названа причина авиакатастрофы под Саратовом
Причиной крушения самолета Ан-26 в Саратовской области, по предварительным данным, стала техническая неисправность. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета (СК) РФ.
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В Москве объявлен "желтый" уровень опасности
В среду, 31 мая, в Москве ожидается гроза, объявлен «желтый» уровень опасности, сообщает агенство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр.
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МЧС опоздало с СМС-оповещением об урагане
Мобильные операторы не смогли вовремя предупредить столичных абонентов об урагане из-за МЧС, опоздавшего с оповещением. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников двух операторов.
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Россияне лишились наггетсов
Россельхознадзор был вынужден ограничить экспорт продукции поставщика наггетсов для ресторанов быстрого питания.
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Ведомости РИА Новости АГН "Москва" ИТАР-ТАСС
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