Главные события вторника

Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию ЕС и Украины

Первая палата голландского парламента (Сенат) одобрила ратификацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

На Украине обвинили Путина в "присвоении" Анны Ярославны

Заместитель главы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что он попытался ввести в заблуждение французов, назвав королеву Анну Ярославну русской.

Адвокат Учителя пожаловался Володину на Поклонскую

В Москве ограбили Центробанк

В Москве на Ленинском проспекте из здания Центробанка неизвестный вынес более 11 миллионов рублей. Преступник скрылся с места преступления. Следователями было возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.

Названа причина авиакатастрофы под Саратовом

Причиной крушения самолета Ан-26 в Саратовской области, по предварительным данным, стала техническая неисправность. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета (СК) РФ.

В Москве объявлен "желтый" уровень опасности

В среду, 31 мая, в Москве ожидается гроза, объявлен «желтый» уровень опасности, сообщает агенство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр.

МЧС опоздало с СМС-оповещением об урагане

Мобильные операторы не смогли вовремя предупредить столичных абонентов об урагане из-за МЧС, опоздавшего с оповещением. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников двух операторов.

Россияне лишились наггетсов