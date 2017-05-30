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Обзор зарубежных СМИ: Как Россия вербует агентов через бойцовские клубы
Фото: кадр из к/ф "Семнадцать мгновений весны"
Зачем Макрону была нужна встреча с Путиным
Новый президент Франции Эммануэль Макрон воспользовался встречей с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы сформировать свой собственный образ как лидера. У Макрона получился «требовательный» диалог, обсуждались в том числе и острые вопросы, например, ситуация в Сирии, пишет Le Figaro.
Издание сообщает, что приглашение Путина во Францию стало первой инициативой нового президента на дипломатическом поле. В итоге переговоры прошли в торжественной обстановке. Макрон «показательно возобновил» диалог с Россией для укрепления своих позиций, говорится в статье.
Россия не сможет построить корабли-гиганты
Россия на неопределенный срок заморозила масштабные проекты в области военного кораблестроения, которые были анонсированы недавно. Как пишет The Drive, планировалось построить два новейших надводных боевых корабля. Однако теперь реализация этих проектов заморожена на неопределенный срок, говорится в статье.
Речь идет о многоцелевом тяжелом авианосце «Шторм», который должен был обойтись в $5,6 млрд. Также говорилось об эсминцах проекта «Лидер». Издание пишет: с самого начала было сомнительно, что Россия сможет профинансировать оба эти дорогостоящих проекта. Автор статьи считает, что для российских ВС более приоритетными задачами являются модернизация ядерной триады и авиации. В связи с этим сообщается, что улучшение кораблестроительной инфраструктуры России еще не наступило. Пока российские власти вынуждены откладывать планы по строительству крупных надводных кораблей, полагаясь на свой подводный флот и менее крупные прибрежные ракетные корабли.
Цены на жилье на Украине обгоняют Европу
Дом на морском побережье в Одессе стоит дороже, чем аналогичный в Болгарии. Несмотря на то что на Украине покупательская способность ниже, чем в ЕС, цены зачастую выше, пишут «Вести-Украина».
«Наши продавцы неадекватно оценивают стоимость квадратных метров. Доллар у нас вырос втрое, а квартиры подешевели на 20–30%. И сейчас недвижимость в Болгарии, Черногории, Чехии, Греции и Испании зачастую ниже, чем в Украине», – сообщила изданию риелтор Наталья Гук. Например, в Черногории за 23 тыс. евро можно приобрести приличный домик, а Одессе за эти же деньги – только летнюю дачу.
Россия вербует агентов через бойцовские клубы
Российские спецслужбы используют клубы боевых искусств для вербовки потенциальных нарушителей порядка в Германии и других странах ЕС, пишет Publico со ссылкой на западных экспертов по безопасности. По их словам, число таких клубов за последнее время резко возросло. Отмечается, что в таких центрах боевых искусств обучают технике ведения боя под названием «система» – разработанной для российского спецназа. В последнее время эти клубы получили широкое распространение на Западе и используются для создания «спящих ячеек». Как заявил изданию Дмитрий Хмельницкий, эксперт по российскому шпионажу, проживающий в Берлине, все клубы боевых искусств, в которых обучают приемам нападения под общим названием «система», «прямо или косвенно» связаны с военной разведкой ГРУ или службами ФСБ.
Трамп меняет курс в отношении Украины
В марте этого года президент Дональд Трамп заявил Ангеле Меркель, что украинский вопрос является сферой ответственности Европы – США не будут сильно в него вовлекаться. Однако, как пишет The Washington Post, теперь администрация Трампа меняет свой курс и планирует существенным образом активизировать свое участие в украинских делах.
Для госсекретаря Рекса Тиллерсона важно возобновить ту версию мирных переговоров, в которую в прошлом году была вовлечена администрация Обамы. Теперь и Трамп намерен предпринять такого рода попытку. Европейские официальные лица, со своей стороны, приветствуют подобные усилия. При этом внутри США ведутся спора относительно усиления антироссийских санкций. Эксперты считают, что команде Трампа нужно разработать новый подход, основанный на предложении о смягчении санкций только после выполнения Россией условий соглашения о прекращении огня и выведении тяжелых вооружения из восточной части Украины.
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