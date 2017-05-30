Обзор зарубежных СМИ: Как Россия вербует агентов через бойцовские клубы

Зачем Макрону была нужна встреча с Путиным

Le Figaro Новый президент Франции Эммануэль Макрон воспользовался встречей с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы сформировать свой собственный образ как лидера. У Макрона получился «требовательный» диалог, обсуждались в том числе и острые вопросы, например, ситуация в Сирии, пишет

Издание сообщает, что приглашение Путина во Францию стало первой инициативой нового президента на дипломатическом поле. В итоге переговоры прошли в торжественной обстановке. Макрон «показательно возобновил» диалог с Россией для укрепления своих позиций, говорится в статье.

Россия не сможет построить корабли-гиганты

Россия на неопределенный срок заморозила масштабные проекты в области военного кораблестроения, которые были анонсированы недавно. Как пишет The Drive , планировалось построить два новейших надводных боевых корабля. Однако теперь реализация этих проектов заморожена на неопределенный срок, говорится в статье.

Речь идет о многоцелевом тяжелом авианосце «Шторм», который должен был обойтись в $5,6 млрд. Также говорилось об эсминцах проекта «Лидер». Издание пишет: с самого начала было сомнительно, что Россия сможет профинансировать оба эти дорогостоящих проекта. Автор статьи считает, что для российских ВС более приоритетными задачами являются модернизация ядерной триады и авиации. В связи с этим сообщается, что улучшение кораблестроительной инфраструктуры России еще не наступило. Пока российские власти вынуждены откладывать планы по строительству крупных надводных кораблей, полагаясь на свой подводный флот и менее крупные прибрежные ракетные корабли.

Цены на жилье на Украине обгоняют Европу

Дом на морском побережье в Одессе стоит дороже, чем аналогичный в Болгарии. Несмотря на то что на Украине покупательская способность ниже, чем в ЕС , цены зачастую выше, пишут «Вести-Украина»

«Наши продавцы неадекватно оценивают стоимость квадратных метров. Доллар у нас вырос втрое, а квартиры подешевели на 20–30%. И сейчас недвижимость в Болгарии, Черногории, Чехии, Греции и Испании зачастую ниже, чем в Украине», – сообщила изданию риелтор Наталья Гук. Например, в Черногории за 23 тыс. евро можно приобрести приличный домик, а Одессе за эти же деньги – только летнюю дачу.

Россия вербует агентов через бойцовские клубы

Российские спецслужбы используют клубы боевых искусств для вербовки потенциальных нарушителей порядка в Германии и других странах ЕС, пишет Publico со ссылкой на западных экспертов по безопасности. По их словам, число таких клубов за последнее время резко возросло. Отмечается, что в таких центрах боевых искусств обучают технике ведения боя под названием «система» – разработанной для российского спецназа. В последнее время эти клубы получили широкое распространение на Западе и используются для создания «спящих ячеек». Как заявил изданию Дмитрий Хмельницкий , эксперт по российскому шпионажу, проживающий в Берлине, все клубы боевых искусств, в которых обучают приемам нападения под общим названием «система», «прямо или косвенно» связаны с военной разведкой ГРУ или службами ФСБ

Трамп меняет курс в отношении Украины

В марте этого года президент Дональд Трамп заявил Ангеле Меркель, что украинский вопрос является сферой ответственности Европы – США не будут сильно в него вовлекаться. Однако, как пишет The Washington Post , теперь администрация Трампа меняет свой курс и планирует существенным образом активизировать свое участие в украинских делах.