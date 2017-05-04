Что видит пилот «Боинга»

Пилот из Нидерландов Кристиан ван Хейст летает на Boeing 747 и прямо в рабочее время делает уникальные снимки из кабины пилота. «Когда во время полета сталкиваешься с таким буйством природы, сразу же начинаешь чувствовать себя таким маленьким, таким ничтожным по сравнению с этой дикой бушующей энергией», — говорит Кристиан. Лучшие фотографии неба из кабины пилота «Боинга» — в нашей фотогалерее
12:13 фоторепортаж
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Во время полета между Пекином и Шанхаем. На снимке видно облако, подсвеченное молнией
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Из кабины грузового «Боинга-747», пролетающего над территорией Индии
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Огни святого Эльма на лобовом стекле
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Северное сияние между Аляской и Северным полюсом
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Звездное небо и освещенные изнутри облака
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Кристиан ван Хейст на рабочем месте
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