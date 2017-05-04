Что видит пилот «Боинга»

Пилот из Нидерландов Кристиан ван Хейст летает на Boeing 747 и прямо в рабочее время делает уникальные снимки из кабины пилота. «Когда во время полета сталкиваешься с таким буйством природы, сразу же начинаешь чувствовать себя таким маленьким, таким ничтожным по сравнению с этой дикой бушующей энергией», — говорит Кристиан. Лучшие фотографии неба из кабины пилота «Боинга» — в нашей фотогалерее