Что видит пилот «Боинга»
Пилот из Нидерландов Кристиан ван Хейст летает на Boeing 747 и прямо в рабочее время делает уникальные снимки из кабины пилота. «Когда во время полета сталкиваешься с таким буйством природы, сразу же начинаешь чувствовать себя таким маленьким, таким ничтожным по сравнению с этой дикой бушующей энергией», — говорит Кристиан. Лучшие фотографии неба из кабины пилота «Боинга» — в нашей фотогалерее
12:13 фоторепортаж
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