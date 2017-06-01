

Основатель "новостного агентства" террористической группировки "Исламское государство"* Amaq Райан Мешааль (Rayan Meshaal) ликвидирован в результате авиаудара коалиции под руководством США в Сирии, передает агентство Рейтер

По данным Рейтер, коалиция нанесла удар по городу Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.



Сообщается, что в результате удара также погибла дочь Мешааля.



*Террористическая группировка, запрещенная в России