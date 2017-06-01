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В Сирии войска коалиции ликвидировали основателя "новостного агентства" ИГ*
Основатель "новостного агентства" террористической группировки "Исламское государство"* Amaq Райан Мешааль (Rayan Meshaal) ликвидирован в результате авиаудара коалиции под руководством США в Сирии, передает агентство Рейтер.
По данным Рейтер, коалиция нанесла удар по городу Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.
Сообщается, что в результате удара также погибла дочь Мешааля.
*Террористическая группировка, запрещенная в России
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