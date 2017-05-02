Ураган в Москве

В настоящее время в столице бушует гроза, скорость ветра местами составляет 18 метров в секунду. Последствия урагана в Москве - в нашей фотогалерее
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