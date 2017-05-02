«Реальность и иная реальность». Последний звонок

25 мая в школах по всей России прозвучали последние звонки. Социальные сети заполнены фотографиями выпускников. Наряды детей знаменитостей и обычных выпускников - в нашей фотогалерее
13:27 фоторепортаж
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Слева на фото - певица Слава с дочерью
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Слева на фото - звезда сериала «Папины дочки» Екатерина Старшова
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Слева на фото - Инна Маликова и Стефания Маликова
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Слева на фото - сын Игоря Верника
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Слева на фото - Наталья Гулькина с дочкой Яной
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Слева на фото - дочь Ивана Охлобыстина Варвара
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