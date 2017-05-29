Обзор зарубежных СМИ: россиянам продадут туры смерти в Швейцарию

На Украине испытали новейшую ракету

Отмечается, что ракета предназначенная для поражения целей различного класса. Боевая часть, двигатель и система управления ракеты – украинского производства. Всего в ее производстве задействованы более 10 предприятий украинского оборонпрома.

ЕС опасается наплыва украинских рабочих

С 2014 года украинцы активно ездят на заработки в Польшу, так как зарплаты там выше, чем на Родине. При этом власти Польши уже оценивают выгоду от новой волны иммигрантов с Украины. Однако, как пишет Financial Times , другие страны Западной Европы обеспокоены тем, что после ввода безвиза приток украинцев можно будет наблюдать по всему ЕС.

Для Польши наплыв украинцев выгоден и в политическом, и в экономическом плане. Это позволяет польским властям сдерживать критику за отказ участвовать в распределении квот по беженцам с Ближнего Востока, а также компенсировать нехватку рабочей силы в стране. Дело в том, что сами поляки ищут более высокие зарплаты в других странах еврозоны. Издание пишет, что ввод безвизового режима между ЕС и Украиной подтолкнет украинцев к поиску более высоких заработков дальше на Западе. Этого опасаются и польские работодатели, и власти стран Западной Европы. Однако издание уточняет, что без права на трудоустройство они смогут работать в основном лишь в сфере теневой экономики.

Лидеры G7 готовы ввести новые санкции против России

Лидеры стран «большой семерки» на саммите в итальянской Таормине не исключили ввод новых санкций в отношении России. Как пишет немецкое издание Deutsche Welle , на такой шаг западные политики готовы пойти в том случае, если действия Москвы «не будут способствовать окончательному разрешению кризиса на Украине».

Лидеры G7, в частности, отметили «ответственность России за конфликт» и роль, которую она должна сыграть для «восстановления мира и стабильности». Уточняется, что «большая семерка» придерживается своей позиции поддержки «независимости Украины, ее территориальной целостности и суверенитета». При этом продолжительность режима санкций против России четко связана с реализацией Москвой своих обязательств в рамках минских соглашений, говорится в материале.

Эвтаназия в Швейцарии для россиян?

В России появится новое направление турбизнеса: поездки в Швейцарию с целью эвтаназии, пишет SwissInfo . Представители компании-организатора утверждают, что подобные поездки россияне уже могли совершать в частном порядке, но теперь им предложат новый уровень сервиса и избавят от бумажной работы.

Отмечается, что компания «Мегаполис-курорт», которая занялась этим бизнесом, уже подала заявку в Роспатент для регистрации товарного знака «Эвтаназия-тур». Генеральный директор фирмы Анатолий Аронов уточнил, что базовая путевка будет стоить примерно 310 тыс. рублей. Сюда входит оформление необходимых документов, авиабилет в Швейцарию, несколько суток проживания и услуги врачей. Он уточнил, что перед эвтаназией у желающего уйти из жизни обязательно будет две встречи с психологом. Издание также пишет, что нынешние статистические данные говорят о том, что в 2014 году на эвтаназию приходилось 1,2% всех смертельных исходов в Швейцарии.

Организаторы Евровидения-2017 рассказали, почему потратили на конкурс так много денег

Редакция «Вести-Украина» направила письмо организаторам «Евровидения» и попросили прокомментировать спорные статьи расходов. В организационном комитете конкурса в ответ сообщили, что закупка всех необходимых для подготовки и проведения «Евровидения» товаров и услуг происходила через систему публичных закупок ProZorro.

Например, высокие затраты на мебель организаторы объяснили так: «Тендер на закупку мебели для песенного конкурса Евровидение-2017 также был открытым и проводился на сайте системы ProZorro. Все желающие компании могли подать свою заявку. Согласно тендерным условиям, вся мебель и инвентарь должны быть сертифицированными». Для красной дорожки организаторы закупили 2033 кв. м коврового покрытия на резиновой основе полукоммерческого типа европейского качества (страна-производитель Бельгия). «Действительно, в интернет-магазинах есть много предложений различных ковровых покрытий, однако некорректно сравнивать обычные одноразовые выставочные покрытия или покрытия для домашнего использования с ковровым покрытием, которое было приобретено для проведения мероприятия красной дорожки в рамках официального открытия песенного конкурса», – говорится в официальном письме оргкомитета.