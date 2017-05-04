Самые откровенные наряды Каннского фестиваля

В Каннах завершился 70-й кинофестиваль, который на протяжении последних двенадцати дней был эпицентром притяжения звезд со всего мира. Впечатляющая конкурсная программа, яркие звездные выходы — юбилейный фестиваль действительно получился одним из самых ярких и масштабных за последние годы. Самые откровенные наряды Каннского фестиваля - в нашей фотогалерее