Самые откровенные наряды Каннского фестиваля

В Каннах завершился 70-й кинофестиваль, который на протяжении последних двенадцати дней был эпицентром притяжения звезд со всего мира. Впечатляющая конкурсная программа, яркие звездные выходы — юбилейный фестиваль действительно получился одним из самых ярких и масштабных за последние годы. Самые откровенные наряды Каннского фестиваля - в нашей фотогалерее
11:40 фоторепортаж
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Леди Виктория Херви
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Модель Белла Хадид
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Модель Шанина Шейк
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Певица Ники Минаж
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"Ангел " Victoria’s Secret Эльза Хоск
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"Ангел " Victoria’s Secret Сара Сампайо
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Актриса Ольга Куриленко
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Актриса Шарлиз Терон
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Актриса Фредерик Бель
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