Главные события пятницы

Эстония высылает российских дипломатов

Эстония направила ноту генконсулу России в Нарве Дмитрию Казённову и консулу Сергею Сургаеву с требованием покинуть страну, сообщает Postimees.

Ростуризм обратился с предупреждением к россиянам

Ростуризм призвал россиян максимально серьезно отнестись к предупреждениям о высоком уровне террористической угрозы в Великобритании и учитывать его при планировании турпоездок, говорится в материалах федерального агентства.

В Египте совершено нападение на автобус, есть жертвы

Как минимум 23 человека погибли при нападении на автобус с христианами-коптами в египетской провинции Эль-Минья. Об этом сообщает «Аль-Масри аль-Яум» со ссылкой на официального представителя Минздрава Египта Халеда Могахеда.

Россияне рискуют потерять треть пенсионных накоплений

В 2016 году 4,65 миллиона россиян, решивших перевести пенсионные накопления в частные фонды (НПФ), потеряли инвестиционный доход на общую сумму в 27,1 миллиарда рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР)

Фонд Навального удалил ролик про Ковальчука

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признал наличие ошибок в ролике о совладельце «Национальной медиа группы» (НМГ) Юрии Ковальчуке. Как сообщила в Facebook пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, видео было удалено.

Володин предложил Сафину новую должность

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил теннисисту Марату Сафину, который досрочно сложил свои полномочия депутата Госдумы, должность своего помощника по вопросам спорта. Об этом сообщает ТАСС.

Названа сумма долга, при которой изымут единственное жилье

Должники могут потерять единственное жилье при сумме долга свыше 200 тысяч рублей, сообщают «Ведомости». После изъятия жилье будет продано, оставшиеся после возмещения долга средства вернут владельцу недвижимости.

Поклонская прокомментировала проверки фильма Учителя