Обзор зарубежных СМИ: Как украинцы делают бизнес из очередей на границе

Безвиз: как на границе делают бизнес на очередях

Украине не хватает 30 пунктов пропусков с Европой, поэтому пограничники готовятся к длинным очередям, а местные жители уже потирают руки, предвкушая заработки. Как пишут «Вести-Украина» , уже сейчас возле границы с Венгрией работают местные жители, предлагающие за 50 грн купить у них место в очереди на границе.

Кроме того, пишет издание, процветает и обмен валют. Здесь есть как серые обменники-будочки, так и частники, которые толкутся вокруг своих авто, предлагая валюту по невыгодному курсу.

Наше поколение не увидит конца ИГИЛ*

Исследователь проблем террора Магнус Рансторп не верит, что ИГИЛ может исчезнуть при его жизни. Как пишет Aftenposten , за последние годы в Европе произошел целый ряд терактов, причем преступники либо были вдохновлены ИГИЛ, либо же были непосредственно связаны с ИГИЛ.

По мнению Рансторпа, ошибочно полагать, что «ИГИЛ выгорит само по себе». «Моему поколению не удастся увидеть конец ИГИЛ. Все, кто утверждает иное, далеки от действительности», – заявил он. Другие эксперты также считают, что не следует рассчитывать на скорый конец ИГИЛ.

* запрещенная в России группировка

Что, если Трамп уйдет?

Шумиха на тему «связей с Россией» может обернуться для президента США Дональда Трампа фатальными политическими последствиями. При этом в настоящее время нет запасного плана на случай его импичмента, пишет WirtschaftsWoche Heute

Автор статьи рассуждает, как бы выглядел мир, в котором к власти в США пришел религиозный и крайне консервативный заместитель Трампа Майк Пенс . По мнению политологов, у Майка Пенса есть «ноль шансов примирить страну». Внешнеполитические мечты, согласно которым об изоляционистской и протекционистской политике Вашингтона можно будет забыть, тоже не сбудутся при такой власти. В результате издание приходит к выводу, что будет лучше, если Дональд Трамп еще некоторое время побудем президентом США.

В США призвали расследовать «ненависть Меланьи Трамп к супругу»

Американский ведущий Джимми Киммел предложил найти специального следователя для выяснения причин ненависти Меланьи Трамп к своему супругу и президенту США Дональду Трампу. Об этом пишет Independent

Издание напоминает, что в шоу Киммела постоянно звучат шутки про Трампа. В последнем выпуске ведущий пошутил, что стране необходим специальный следователь по «вопросу ненависти Меланьи». Газета пишет, что первая леди США сопровождала своего супруга во время его первой зарубежной поездки, и СМИ дважды удалось запечатлеть, как она отказывалась взять за руку Дональда Трампа в аэропорту Израиля и в Риме.

Зачем Москва разыгрывает «кубинскую карту»

Россия собирается совершить масштабную нефтяную сделку с Кубой и укрепить традиционные связи между странами. Как пишет Gli Occhi Della Guerra , это позволит России занять выгодную позицию в регионе.

Кризис в Венесуэле заставляет Москву искать пути восстановления своего влияния в регионе или хотя бы возможности держать его в поле зрения, говорится в статье. Издание считает, что сотрудничество с Кубой позволит России вернуться к обсуждению повторного открытия военных баз на американском континенте. Это поможет российской армии занять выгодную позицию для достижения «военного баланса» в регионе.

Дочь Трампа оконфузилась в Италии

Иванка Трамп вместе со своим отцом и президентом США Дональдом Трампом находятся в Риме с официальным визитом. Как сообщает FourFourTwo , в одном из римских кафе она оконфузилась.

Так, после визита в Ватикан Иванка Трамп посетила римский ресторан под названием «Кафе святого Игнатия». Увидев на стене фотографию легендарного форварда «Лацио» Джорджо Кинальи, дочь президента США спросила у владельца ресторана: «Что это за святой?». Владелец в ответ пояснил ей, что это не святой, а чемпион «Лацио».