Маск пригрозил покинуть Белый дом в случае выхода США из соглашения по климату

Tesla Motors Американский бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск пообещал прекратить помогать в работе экспертных советов по вопросам бизнеса и экономики при Белом доме, если президент США Дональд Трамп примет решение о выходе страны из Парижского соглашения по климату. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте в среду, 31 мая.

Маск написал, что он «сделал все, что мог», чтобы донести до президента совет не выводить США из соглашения. Один из пользователей Twitter спросил у него, что он будет делать в том случае, если Трамп примет противоположное решение. Маск ответил, что у него «не будет другого выхода», кроме как покинуть экспертные советы.

28 мая СМИ сообщили, что Трамп принял решение вывести США из Парижского соглашения по климату. Днем ранее глава государства написал в своем Twitter, что примет окончательное решение на следующей неделе.

Выход США из числа участников соглашения по климату, обязывающего сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов, являлся одним из предвыборных обещаний Трампа. 10 ноября 2016 года он заявил, что «изменения климата являются далеко не самым насущным вопросом национальной безопасности. Это триумф экстремизма над разумом, и Конгресс должен остановить это. Мы отвергаем программы и Киотского протокола, и Парижского соглашения, которые представляют собой только личные обязательства тех, кто их подписывал».

По мнению 45-го президента США, этот документ не выгоден Америке, поскольку мировой лидер по выбросам — Китай — не выполняет предусмотренных документом обязательств.

24 февраля СМИ сообщили о том, что Трамп отказался от идеи вывести страну из Парижского соглашения по климату, которую неоднократно озвучивал во время предвыборной кампании. Это решение было принято под влиянием его дочери Иванки и зятя Джареда Кушнера