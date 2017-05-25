Москвичи массово продают квартиры в хрущевках

На сайте по продаже недвижимости ЦИАН с середины мая стали массово появляться объявления о продаже квартир в пятиэтажках, которые планируют снести власти Москвы . На эту ситуацию обратило внимание издание Life

Издание напоминает, что вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин назвал Бескудниково одним из первых районов, где будет проводиться реновация. Life выяснил, что с 15 мая жители этого района выставили на продажу 13 квартир в домах, которые, возможно, попадут по снос. Цены в объявлениях выше рыночных. Например, однокомнатная квартира продается за 4,6 миллиона рублей.

«Цены поднялись, сами понимаете. Сейчас реновация, эти дома снесут по-любому, так что стали продавать дороже. Год назад такую квартиру выставляли за 3,8 миллиона», - отметила риелтор, которая занимается продажей этой квартиры. Кроме того, в районе Покровское-Стрешнево на продажу в мае были выставлены 24 квартиры, в районе Марфино - 28 квартир.

Начальник отдела продаж Московского агентства недвижимости Ольга Саукитенс пояснила, что, если человек «в любом случае не планировал жить в этой квартире», то ее выгоднее продать до сноса. «Потому что потом вычет этих 13 процентов [налог для квартиры, находящейся в собственности менее пяти лет] приблизит сумму от продажи квартиры в новостройке к цене квартиры в хрущевке», - заявила она.

В начале 2017 года президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину закончить программу по сносу ветхого жилья в столице. Законопроект о реновации Госдума рассмотрела в первом чтении 20 апреля. Второе чтение было перенесено. Согласно документу, переселяемые в рамках реновации граждане смогут получить без доплаты равнозначное жилье с площадью не меньше площади освобождаемого жилья и таким же количеством комнат.

Столичная мэрия обнародовала список предлагаемых к сносу домов, в который вошли около 4,5 тысяч зданий в 85 районах и шести поселениях города. Голосование жителей о включении их домов в проект стартовало 15 мая.

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