«Закон об идентификации». Кого он коснется?

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко рассказал о том, каких именно приложений касается новый законопроект, регулирующий работу мессенджеров. По его словам, в документе речь идет обо всех приложениях, которые используются для общения. Об этом сообщает РИА Новости

«На все, на все мессенджеры, которые действуют у нас. Сейчас эта область вообще никак не контролируется, хотя через них тоже идет распространение информации», - сказал Ющенко.

В среду, 24 мая, в Госдуму внесли законопроект, регулирующий работу мессенджеров. Согласно документу, «организатор обмена мгновенными сообщениями» обязан разрешать использовать мессенджер только тем пользователям, которые прошли идентификацию. Тем же, кто отказывается выполнять данное условие, в доступе будет отказано.

В новом законопроекте отмечается, что подтверждение нового пользователя должно проходить с помощью номера мобильного телефона.

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