ЦБ предложил новый порядок расчета ОСАГО

В России может измениться порядок расчета стоимости полиса ОСАГО. Банк России предлагает сделать его дешевле для водителей с большим стажем. Об этом сообщает РИА Новости.

В проекте ЦБ указано, что максимальный коэффициент могут получить водители в возрасте 16–24 лет со стажем вождения до трех-четырех лет и водители в возрасте 25–29 лет со стажем до года вождения.

Водители старше 30 лет и со стажем вождения более трех-четырех лет могут получить более низкие коэффициенты - от 0,66 до 0,99.

Также ЦБ предложил повысить коэффициент с 1,8 до 2,7 для договоров ОСАГО, в которых не ограничивается число лиц, допущенных к управлению автомобилем.

Кроме того, согласно проекту Банка России, предлагается реформировать КБМ (коэфициент бонус-малус, безаварийности).

Ранее Российский союз автостраховщиков предложил привязать новый коэффициент к количеству выставленных водителю штрафов. В список нарушений, на которые распространяется коэффициент, вошли грубые нарушения, например, превышение скорости.