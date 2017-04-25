Эффектные платья Каннского фестиваля

Наряды знаменитостей на Каннском фестивале в этом году роскошны как никогда. Самые интересные и эффектные платья Каннского фестиваля - в нашей фотогалерее
14:09 фоторепортаж
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Кит Урбан и Николь Кидман
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Ева Лонгория
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Николь Кидман
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Сонам Капур
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Модель Джордан Данн
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Модель Сара Сампайо
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Актриса Ольга Куриленко
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Мэри Джей Блайдж
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Модель Кендалл Дженнер
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Актриса Айшвария Рай
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Модель Изабели Фонтана
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Актриса Пас Вега
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Актриса Айшвария Рай
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Модель Белла Хадид
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Певица Рианна
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Модель Петра Немцова
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