Обзор зарубежных СМИ: новый лакомый кусок для супердержав

«Рашагейт» не позволит «потопить» Трампа

Даже если удастся доказать «связи» соратников Трампа с Россией, это вряд ли приведет к отставке президента, пишет The Daily Telegraph . За последнюю неделю из Вашингтона с невероятной скоростью приходят слухи о «российском деле», однако этого явно недостаточно, чтобы нанести «смертельное ранение» его карьере, говорится в статье.

Издание предполагает, что расследование может продолжаться еще несколько лет. Даже если нынешний скандал разрастется до масштабов «Уотергейта», закончившегося отставкой Никсона, импичмент Трампа маловероятен. Расследование «связей» с Россией может отвлечь внимание от текущей работы президента и спровоцировать выход новых скандальных статей в прессе. Однако существенно отразиться на уровне поддержки президента это не может, считает издание.

Красное море – новый лакомый кусок для супердержав

Гонка за расширение политического, военного и экономического влияния в Красном море усилилась в связи с недавними событиями в Китае. Там состоялся форум «Один пояс, один путь», на котором было заявлено о возрождении Китаем Шелкового пути и «Пути благовоний», пролегающих через Юго-Восточную Азию, Европу, страны арабского Машрика и Африку. Как пишет As Sabeel , это способствовало усилению конкуренции за влияние и контроль над портами Восточной Африки и Красного моря со стороны арабских стран.

При этом издание пишет, что Индия заинтересована в Африке не меньше, чем Китай и арабские страны. Индийская сторона выражает недовольство китайскими проектами в Африке, критикуя также развивающиеся экономические отношения Китая с Пакистаном. Таким образом, Красному морю возвращается его международное значение, политическая и экономическая ценность. Тем более, что США до сих пор не могут преодолеть «китайскую волну» и развить торговые отношения с африканским континентом.

ИГИЛ* испытывает смертельные яды на пленных

ИГИЛ* испытывает смертельные яды на пленных, чтобы разработать новое химическое оружие. Об этом пишет The Times со ссылкой на документы боевиков, найденные иракскими спецподразделениями. Союзники опасаются, что в планах террористов – травить людей на Западе.

Речь идет о производстве и испытании сульфата таллия и смеси на основе никотина. Отмечается, что мужчина весом 100 кг, которому дали сульфат таллия с едой или водой, умер через 10 дней. В документах говорится, что ИГИЛ обладают большими запасами раствора. Выбор пал на этот яд, так как его можно добавить в еду или воду, он легко растворяется в жидкости, его трудно обнаружить. При этом симптомы проявляются с задержкой. Теперь возникают опасения, что боевики будут травить жителей Запада при поставках продовольствия, пишет издание. * группировка, запрещенная в России

Захватывать «самое охраняемое кладбище Европы» России ни к чему

Политическая элита Запада считает минуты до российского вторжения, что не секрет. В исследование RAND Corporation говорится, что страны Прибалтики можно защитить, тратя €2,47 млрд в год. Однако, как пишет Neatkariga Rita Avize , для России нет никакого смысла захватывать Латвию – «самое охраняемое кладбище Европы».

Так, автор статьи пишет, что Россия не имеет стратегических экономических интересов в Латвии. Кроме того, у России нет человеческих ресурсов, чтобы развивать и использовать большую часть своей территории, не говоря уже о возможном захвате новых. Именно поэтому все разговоры об агрессии против Прибалтики имеют лишь внутриполитически-пропагандистское значение. Латвийским властям не стоит надеяться, что случится катастрофа, после которой стране выделят деньги на возрождение, резюмирует автор материала.

Украинская армия разваливается из-за коррупции

Украинская армия разваливается на части и идет на дно под грузом повальной коррупции, которую, видимо, невозможно искоренить, пишет французское издание AgoraVox . Все больше в армии ощущается нехватка солдат и техники, также фиксируется дефицит продовольствия, военной формы и топлива. В настоящее время оборудования не хватает на общую сумму в 70 млн гривен.

Издание пишет, что командование украинской армии превращает в ад жизнь офицеров, которые не хотят служить в Донбассе. Тем самым офицеров заставляют подписать договор и отправиться в зону так называемой АТО. «Только это не антитеррористическая операция, а рынок, на котором все разворовывается и продается, а люди становятся товаром, который должен принести кому-то прибыль», – пишет газета. В статье также вспоминается скандал вокруг дорогостоящего ремонта флагмана украинского флота «Гетман Сагайдачный», который сломался сразу же после спуска на воду.