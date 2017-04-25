Взрыв на концерте Арианы Гранде в Манчестере

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Ариана Гранде выразила соболезнования пострадавшим. «Сломлена. От всего сердца, мне очень жаль. Мне не хватает слов», — написала Гранде. Сообщение исполнительницы на момент написания заметки ретвитнули более 400 тысяч раз