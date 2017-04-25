Взрыв на концерте Арианы Гранде в Манчестере
Вечером 22 мая в Манчестере на концерте американской певицы Арианы Гранде, который проходил на крытом стадионе Manchester Arena, произошел взрыв. Погибли 19 человек, еще 59 пострадавших находятся в больницах
10:38 фоторепортаж
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