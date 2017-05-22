Обзор зарубежных СМИ: Черные списки украинок

Трамп хочет лишить Украину безвозмездных дотаций

Президент США Дональд Трамп выступил с предложением по бюджету, согласно которому предоставление безвозмездных грантов на развитие обороны для некоторых стран прекратится. Среди них – Украина. Об этом сообщает The Wall Street Journal

Трамп считает, что безвозмездные дотации на оборонные нужды нужно заменить программой кредитования данных государств. Помимо Украины, новая политика США по грантам коснется Пакистана, Туниса, Ливана, Колумбии, Филиппин, Вьетнама. Безвозмездные дотации будут и дальше получать Израиль, Египет и Иордания, говорится в статье.

Изменение климата превратит Антарктиду в зеленый континент

Изменение климата может превратить Антарктиду в зеленый континент, говорится в статье The Guardian . По данным ученых, за последние 50 лет темпы роста растительности здесь увеличились, а дальнейшее потепление может быстро изменить существующую экосистему.

Ученые, изучив темпы роста мха, пришли к выводу, что у континента есть «зеленое» будущее. По их мнению, мхи являются «эффективными колонизаторами» новых районов в условиях отступления ледников. Однако полностью зеленой Антарктида все-таки не станет, пишет газета.

В Европе создают черные списки украинок

Украинки взяли на вооружение технологию «нигерийские письма» – рассылают по всему миру просьбы о финансовой помощи. Девушки жалуются на обстрелы и работу за еду и выманивают таким образом у жалостливых европейских мужчин деньги. В интернете уже появились черные списки с сотнями украинских невест-аферисток, сообщают «Вести-Украина»

Издание пишет, что девушки выманивают у доверчивых мужчин от 300 до 2,5 тыс. евро на оформление виз, еду и билеты, чтобы встретиться со своим суженым, а потом с ними случаются «трагические события»: кто-то якобы попадает в аварии, кто-то стал жертвой воров, кто-то – обстрелов. Объявлений о таких мошенничествах сотни. При этом немногие иностранцы обращаются с заявлениями в полицию своих стран. Чаще всего нечестных невест просто добавляют в черные списки международных брачных агентств – базы есть на сайтах inter-mariage.com, russian-dating-scams.com и antiarnaques.org. Между тем украинские юристы утверждают, что такие действия подпадают под статью «мошенничество», за что грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Китай попросил у США 100 дней на «усмирение» КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита в США попросил американского президента Дональда Трампа не предпринимать агрессивных действий против КНДР в течение 100 дней. Об этом пишет японское издание The Asahi Shimbun

За эти 100 дней КНР пообещала применить свои рычаги давления на Пхеньян для сдерживания и смягчения агрессивной политики Северной Кореи. Трамп при этом грозит ввести санкции против китайских компаний, сотрудничающих с КНДР, если Пекин не примет жестких мер в установленный срок.

Древний Киев намерены уничтожить, залив бетоном

В Киеве назревает археологический скандал, пишут «Вести-Украина» . Артефакты древнего Киева, которые были обнаружены в марте 2015 года при строительстве ТРЦ на Почтовой площади, рискуют оказаться под бетоном. Археологи сообщили, что инвестор ТРЦ начал подготовку к строительству и полностью прекратил финансирование раскопок.

Издание отмечает, что могут быть уничтожены древние монеты, княжие печати, женские украшения, обломки керамической посуды, захоронения и другие артефакты XII века, принадлежащие предкам киевлян. Инвестор ТРЦ, который по закону обязан финансировать раскопки найденных при строительстве артефактов, полностью игнорирует эту норму, сообщили археологи. Застройщик хочет положить укрепляющую бетонную плиту, которая уничтожит находки. Кроме того, под музей планируется выделить маленькое пространство без учета реального размещения артефактов. Поэтому археологические памятники, которые занимают сейчас около тысячи квадратных метров и являются уникальными, могут быть демонтированы.

Зачем «Фейсбук» скорбит по «ВКонтакте»?

Запрет в Украине интернет-площадок с российской пропиской больше всего возмутил пользователей «Фейсбука». Как пишет «Новое время» , риторика возмущенных пользователей такова: все равно ведь будут смотреть, интернет стирает границы, властям нужно предложить альтернативу.

Издание пишет, что налицо двойные стандарты, так как эти же граждане высказывались за запрет Национальной экспертной комиссией по защите общественной морали (НЭК). Но в одном с разгневанным Фейсбуком стоит согласиться: запрет должен компенсироваться разрешением. Например – формировать, наполнять смыслом, развивать собственную идеологию. При этом автор статьи считает, что Украина уникальна своей безнаказанностью: «Здесь те, кто голосовал за диктаторские законы и ходят с георгиевскими лентами, – всего лишь "политические оппоненты"».