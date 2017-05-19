Обзор зарубежных СМИ: Почему посла Украины вызвали «на ковер» к папе Римскому

«Невидимые танки» России намного превосходят западные аналоги

Россия обладает мощным оружием – «невидимыми танками» Т-14 «Армата», пишет The Sun . Этот российский танк способен полностью уничтожить противника на расстоянии более пяти миль. При этом Т-14 используют особую систему маскировки «Мантия» от радаров противника.

По мнению экспертов, Т-14 по системе защиты и прочим характеристикам на 25-30% превосходит американский танк «Абрамс», французский «Леклерк» и немецкий «Леопард-2». Танки Т-14 обладают решетчатой броней от высокоточных противотанковых орудий и оружия ближнего боя. Система «Мантия» поглощает радарные волны, отражает и рассеивает их, что позволяет скрыться от противника. Например, танк невидим для такого оружия, как американские боеголовки Javelin.

За одноклассников ответишь: харьковский юрист судится с Порошенко

За блокирование «ВКонтакте» и других российских ресурсов харьковский юрист подал иск на Петра Порошенко в суд, передает Телеканал новостей «24» . Как сообщил правозащитник Роман Лихачев на своей странице в Facebook, он подал иск в Высший административный суд с требованием признать незаконными часть пунктов указа Президента Украины о блокировании ряда российских сайтов и соцсетей.

По мнению юриста, Украина хочет держать курс на Европу, но «похожа в собственных действиях на Северную Корею». «Я не буду мириться с таким беззаконием и безнаказанным нарушением прав граждан, господин Президент. И дело не в ВК и не "Одноклассниках" и тд. Дело в способе ограничить свободу. Что завтра? Запретить думать? Запретить дышать? Я просто не могу понять: где и когда я делегировал государству право определять – что и где мне смотреть, писать и читать», – возмутился юрист.

Почему в глазах белорусов Путин выглядит круче Лукашенко?

Граждане Белоруссии заметно симпатизируют президенту соседней страны – Владимиру Путину, пишет «Салiдарнасць» . Так, более 65% белорусов признались, что положительно относятся к российскому лидеру. Издание предполагает, что такие данные должны беспокоить руководителя Беларуси Александра Лукашенко , с учетом того, как на фоне экономических проблем в его сторону звучит много критики среди разных слоев населения.

Этот феномен Путина в восприятии белорусов, в первую очередь, связан с воздействием российских СМИ, заявил газете политический обозреватель Александр Класковский . По его мнению, российские телеканалы смогли добиться эффекта – так как по сравнению с белорусскими они действуют более ярко, распоряжаясь большими ресурсами. При этом, продолжает Класковский, Лукашенко не может запретить трансляцию российских телеканалов.

ЕС ждет катастрофа

Новоизбранный президент Франции Эммануэль Макрон хочет провести реформы в еврозоне на волне подъема французской экономики. Ангела Меркель готова поддержать его в пересмотре европейских соглашений, если «это будет выглядеть разумно». Но если быстро ничего не предпринять, ЕС ждет катастрофа, считают французская социалистка Перванш Берес и немецкий социал-демократ Раймер Беге, пишет Liberation

Они предлагают создать Министерство финансов еврозоны, трансформировать стабилизационный механизм в Европейский валютный фонд (ЕВФ) по образцу МВФ и сформировать бюджетные возможности для помощи переживающим кризис странам. Берес отметила, что странам еврозоны удалось сблизить свои экономики, чтобы перейти на единую валюту, однако с тех пор среди них нарастают расхождения. Расплатой для ЕС стал кризис. Теперь от взаимодействия Макрона и Меркель будет зависеть, удастся ли развить идею углубления еврозоны. В противном случае финансовая система ЕС рухнет, считают эксперты.

Зачем посла Украины вызвали к папе Римскому?

Украинского посла вызвали «на ковер» в Ватикан из-за антицерковных законов №4128 и №4511, пишут «Вести-Украина» . Отмечается, что в Ватикане проявляют обеспокоенность в связи с данными законопроектами.

Издание уточняет, что первый законопроект дает государству право вмешиваться в назначение митрополитов, епископов и даже запретить деятельность конфессии, обвинив в сотрудничестве с религиозными центрами в стране-агрессоре. Второй, по сути, разрешает переход приходов в иную конфессию, если за это проголосует территориальная община (упрощается смена действующего устава). Священнослужители уверены — это самое настоящее церковное рейдерство, говорится в статье.