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Главные события четверга
Усманов выложил видеообращение к Навальному
Российский бизнесмен Алишер Усманов записал видеообращение накануне суда с оппозиционером Алексеем Навальным. В начале ролика Усманов заявил, что готов поддержать «давнюю просьбу» Навального и назвать того «негодяем», то есть «человеком, который, не зная другого, готов врать о нем».
В Турции перевернулся автобус с россиянами
Автобус с туристами из России попал в аварию в турецкой провинции Денизли, сообщает Sabah.
Россия сократила добычу нефти
Фото: РИА Новости
Россия сократила добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки, как и оговорено условиями венского соглашения стран ОПЕК и других государств, заявил министр энергетики Александр Новак.
Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном. Российский лидер поздравил коллегу с официальным вступлением в должность и формированием нового правительства. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Путин раскрыл детали по перевооружению флота и ВКС РФ
Фото: РИА Новости
Флот и Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) в ближайшее время получат значительное количество современного вооружения. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин. Его слова передает ТАСС.
Температура в Москве вернется к нулю
Синоптики заявили, что погода в Москве продолжит меняться. Уже на следующей неделе температура опустится до 0 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Россияне лишились VPN-сервиса из-за наплыва украинцев
Россияне пожаловались на сбои в работе сервиса Opera VPN, позволяющего обходить блокировки сайтов. Об этом сообщает «РосКомСвобода» со ссылкой на техподдержку сервиса.
Солиста «Би-2» привлекли к административной ответственности
Солиста группы «Би-2» Егора Бортника (Леву), который был задержан в Москве в среду на стадионе «Открытие-Арена», привлекли к административной ответственности за хранение марихуаны. Об этом сообщает ТАСС.
Питерский позор: Площадка вокруг "Зенит Арены" превратится в болото
Застройщики «недосыпали» на прилегающую к петербургскому стадиону «Крестовский» площадку около 600 тысяч кубов песка (примерно 20 тысяч самосвалов). Об этом сообщает Life со ссылкой на Станислава Шайдурова, представителя компании ООО «Леокам», являющейся подрядчиком строительства стадиона.
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