Обзор зарубежных СМИ: Обама согласился вернуться, Горбачев предложил новую перестройку

Горбачев: США нуждаются в собственной перестройке

США и Россия по-прежнему остаются ключевыми силами для поддержания миропорядка во всем мире, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев. Он призвал страны не провоцировать друг друга и добавил, что в «ядерной войне не будет победителей». Об этом пишет Consortiumnews

По мнению Горбачева, США должны отказаться от мысли покорить Россию. Он призвал американскую делегацию, приехавшую в Россию с двухнедельным визитом, организованным Центром гражданских инициатив, сообща с РФ решать глобальные проблемы. Политик также высказал предположение, что США сейчас, возможно, нужна собственная перестройка.

BBC объяснил, как в США могут уволить Трампа

В США часто мелькает идея возможного импичмента действующего президента Дональда Трампа, пишет BBC . Информация, что глава Белого дома якобы передал «сверхсекретные разведданные» российской делегации, приковала к этой теме еще больше внимания, хотя, как пишет издание, противники Трампа обсуждали процедуру импичмента еще до его инаугурации.

Издание при этом напоминает, что по американской Конституции президент может быть отстранен от власти «за государственную измену, взяточничество или иные особо тяжкие преступления или проступки». При этом пункты «особо тяжкие преступления или проступки» довольно размыты. Теоретически выдвинуть импичмент против Трампа можно, рассуждает автор статьи. Эксперты считают, что его можно обвинить в нарушении клятвы «сохранять, оберегать и защищать» американскую Конституцию. Однако на практике импичмент Трампа выглядит маловероятным, поскольку большинство в американском Конгрессе принадлежит республиканцам, а они сохраняют верность президенту.

Как россияне оценили украинский танк

Украинский экипаж в танковом биатлоне армий стран НАТО оказался на последнем месте, показав наихудшие результаты во всех дисциплинах, писали недавно многие российские СМИ. Однако Анатолий Кравчук на страницах «Обозревателя» пишет, что такая трактовка информации предвзята. Он считает, что более объективную картину представили журналисты « Военного обозрения ». Это российское издание отметило, что «украинские экипажи доставили немало удивления и волнений западным коллегам».

Так, в материалах «ВО» говорится, что Т-64 в украинской интерпретации действительно проявил себя далеко не худшим образом. Танки, представлявшие ВСУ, оказались более маневренные, нежели западные. Специалисты сообщают, что по некоторым характеристикам Т-64 в новой модификации оказался лучше французских «Леклерков», немецких «Леопардов», а также американских «Абрамсов». Теперь, пишет Кравчук, дело за малым – «обеспечить наших воинов достойным вооружением».

Обама согласен быть временным президентом

Бывший президент Барак Обама заявил, что готов поработать «временным президентом», пока Дональд Трамп будет проходить психиатрическую экспертизу. «Это будет всего лишь временной мерой», – сказал Обама, передает The New Yorker

Обама пообещал «отойти в сторону», как только психиатры определят, что Дональд Трамп психически стабилен и подходит для работы в качестве самого могущественного чиновника в мире. При этом вице-президента Майка Пенса Обама в этом случае отправил бы в отпуск – Джо Байден может подменить его на время.

Барселона и Амстердам попали в список мест, где больше всего «ненавидят» туристов

Редакция Independent представила список мест, где туристов «ненавидят» больше всего. В число «негостеприимных» направлений попали и популярные среди туристов Барселона и Амстердам.

Так, издание включило в список Барселону (Испания), поскольку ее власти хотят помешать превращению своего города в «дешевый сувенирный магазин». Есть в списке Бутан, который ограничивает число туристов. Например, большинству приезжих надо платить £190 в день за визы и различные сборы. Амстердам попал в список, поскольку отказался тратить деньги на свое продвижение. Власти города планируют увеличивать не число туристов, а их качество. В список также попал остров Санторини (Греция), национальный парк Чинкве-Терре (Италия), городской округ Арлингтон (США).