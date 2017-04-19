Виктория Боня, поцелуй Белуччи: открытие Каннского фестиваля

Во Франции прошло открытие 70-го Каннского международного кинофестиваля. По традиции у Дворца фестивалей и конгрессов на красной ковровой дорожке фотографам позировали звезды. В числе гостей были замечены Лили-Роуз Депп, Ума Турман, Белла Хадид, Виктория Боня и многие другие. Открытие Каннского фестиваля - в нашей фотогалерее