Виктория Боня, поцелуй Белуччи: открытие Каннского фестиваля

Во Франции прошло открытие 70-го Каннского международного кинофестиваля. По традиции у Дворца фестивалей и конгрессов на красной ковровой дорожке фотографам позировали звезды. В числе гостей были замечены Лили-Роуз Депп, Ума Турман, Белла Хадид, Виктория Боня и многие другие. Открытие Каннского фестиваля - в нашей фотогалерее
14:30 фоторепортаж
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Ведущей праздника в этом году стала Моника Беллуччи, которая эффектно поцеловалась с французским комиком Алексом Лутсем на сцене
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Уилл Смит
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Сьюзан Сарандон и Эль Фаннинг
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Испанская танцовщица Бьянка Ли
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Лили-Роуз Депп
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Актриса Ума Турман
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Модель Эмили Ратайковски
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Актриса Арая Альберта Харгейт
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Актёр Эдриан Броуди и модель Лара Лието
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Киновед и кинокритик, генеральный директор компании "Роскино" Екатерина Мцитуридзе
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Предприниматель в сфере недвижимости Мохамед Хадид и модель Белла Хадид
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Телеведущая, модель, актриса Хофит Голан
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Российская модель и телеведущая Виктория Боня
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Актриса Фредерик Бель
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