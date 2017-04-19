Эмоции, которых ждали 16 лет

Московский «Спартак» после домашнего матча с «Тереком» (3:0) получил кубок чемпионов России. В последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2001 году под руководством Олега Романцева. Эмоции, которых ждали 16 лет - в нашей фотогалерее