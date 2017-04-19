Эмоции, которых ждали 16 лет

Московский «Спартак» после домашнего матча с «Тереком» (3:0) получил кубок чемпионов России. В последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2001 году под руководством Олега Романцева. Эмоции, которых ждали 16 лет - в нашей фотогалерее
11:29 фоторепортаж
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Болельщики не могли сдержать эмоций. После финального свистка они выбежали на поле
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Несколько фанатов залезли на перекладины ворот, после чего те, не выдержав напора, сломались. Сетку ворот болельщики растащили на сувениры
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Игрок "Спартака" Ивелин Попов
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Болельщики "Спартака" после окончания матча
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Вратарь "Спартака" Артём Ребров
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Игрок "Спартака" Георгий Тигиев фотографируется с болельщиками
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