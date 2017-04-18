Новый тренд: костюмы из изоленты

Британские и американские издания пишут о новой моде, которая появилась в инстаграме, а также других социальных сетях. Девушки фотографируются в одной черной изоленте или скотче. Купальники из черного скотча изначально были придуманы для фотопроекта американского дизайнера Джоэла Альвареза The Black Tape Project TM. Для самого Альвареза стало неожиданностью, что его идеи смогли перекочевать в жизнь. Какие наряды можно сделать из черной изоленты — в нашей фотогалерее