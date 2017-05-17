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Обзор зарубежных СМИ: Как бедные европейцы подставили Киев
Российская подлодка-невидимка, с которой не хочет воевать ни одна страна в мире
Бесшумные российские подлодки-невидимки проекта 877 оказались успешными как в техническом, так и в экспортном плане. Лодки этого типа строят уже 30 лет, что свидетельствует об их высокой эффективности. Как пишет The National Interest, с этой военной техникой не хочет воевать ни одна страна – особенно США.
Американские моряки называют эту лодку «черной дырой» из-за ее бесшумности, в особенности это относится к проекту Kilo – субмаринам типа «Варшавянка». Эти дизельные подводные лодки отлично подходят для участия в конфликтах в Европе, на Ближнем Востоке и ближнем зарубежье. После выхода из места постоянной дислокации, они могут осуществлять патрулирование на расстоянии 1 000 морских миль и дойти до Кубы, отмечает издание.
Украинцев заставят ради пенсии работать на 10 лет дольше
Кабмин Украины согласовывает в настоящее время пенсионную реформу с МВФ. Как пишут «Вести-Украина», главное в документе – повышение минимального страхового стажа для получения пенсии до 25 лет (то есть сразу на 10 лет). Отмечается, что депутаты идею реформы восприняли в штыки. Причем возмущают как сами нововведения, так и то, что согласование проекта идет не в стенах Рады, а с международными кредиторами.
Нововведение должно вступить в силу с января 2018 года. В дальнейшем, по прогнозам депутатов, стаж будет расти, но плавно – с каждым годом на год (вплоть до 35 лет). Издание пишет, что у миллионов граждан может быть в результате нехватка стажа. «Во-первых, многие работали и продолжают работать без официального оформления. Во-вторых, много людей трудились за границей. Большинству придется работать до гробовой доски, а заработать на пенсию смогут те, кто всю жизнь проработал госслужащим», – сообщил лидер партии «Успішна країна» Александр Клименко. Еще одна новация в рамках реформу — возможность покупки стажа. При этом пока точных расчетов стоимости года стажа нет – чиновники обсуждают этот вопрос. Также в планах украинских властей – повысить в несколько раз наказание за неуплату налогов для предприятий.
Россияне узнают судьбу Курил только после президентских выборов
Владимир Путин и Синдзо Абэ уже достигли договоренности о принадлежности Курильских островов, но пока не раскрывают подробностей, предполагает The American Interest. Издание считает, что россияне могут не одобрить уступки японской стороне по Курилам, а это скажется на результатах выборов президента РФ. Именно поэтому достигнутые с Токио договоренности Москва анонсирует лишь после марта 2018 года, говорится в статье.
Издание пишет, что за последний год глава России трижды вед переговоры с премьер-министром Японии тет-а-тет. Цель Синдзо Абэ – добиться пересмотра территориального статуса Курильских островов. При этом российские СМИ писали, что Путин на переговорах в Нагато не пошел ни на какие уступки. Тем не менее Россия заинтересована в соглашении с Токио. Издание напоминает, что Владимир Путин выразил намерение урегулировать проблему с Японией на основе Советско-японской декларации 1956 года, которая предусматривает передачу двух из четырех островов японской стороне. Автор материала считает, что на самом деле стороны уже договорились об урегулировании территориального спора.
Евровидение-2017: отели и рестораны Киева остались без заработка
Гости Евровидения не дали заработать украинским бизнесменам, пишут «Вести-Украина». Иностранцы предпочли покупать шашлыки и печеные овощи в фан-зонах, селились в дешевых хостелах, не ездили в общественном транспорте и мало пили, говорится в статье.
Небольшое количество гостей песенного конкурса не принесли выручки рестораторам и отельерам, которые надеялись заработать на Евровидении. Более того, в кафе в центре города фиксировали отток посетителей на 20–25% по сравнению с обычным периодом. Остались недовольными заработками и отельеры, по оценкам которых, количество туристов не превышало в мае 15 тысяч человек. Причем основная часть гостей – туристы без больших денег – предпочли селиться в недорогих хостелах.
Москва вновь спешит субсидировать Кубу
Россия снова разыгрывает стратегическую карту Кубы – страны, которая расположена под боком США, пишет ABC. Российская сторона возобновила на Кубу поставки нефти, которые Венесуэла прекратила из-за тяжелейшего кризиса, вызванного последователями режима Чавеса.
Отмечается, что стабильность режима Кастро зависит сейчас от успеха экономических реформ на Кубе. А потому Москва готовится вновь, как во времена холодной войны, субсидировать Кубу. Этот период продлиться, как минимум, до тех пор, пока кубинцы не найдут способы укрепить свое финансовое положение. Издание пишет, что в начале мая «Роснефть» объявила о соглашении с кубинской госкомпанией Cubametals о поставке 250 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов (около 1,8 млн баррелей). Рыночная стоимость общего объема поставок – 105 млн долларов, но вряд ли Гавана когда-то оплатит этот счет, пишет газета.
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