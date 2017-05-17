Обзор зарубежных СМИ: Как бедные европейцы подставили Киев

Российская подлодка-невидимка, с которой не хочет воевать ни одна страна в мире

Бесшумные российские подлодки-невидимки проекта 877 оказались успешными как в техническом, так и в экспортном плане. Лодки этого типа строят уже 30 лет, что свидетельствует об их высокой эффективности. Как пишет The National Interest , с этой военной техникой не хочет воевать ни одна страна – особенно США.

Американские моряки называют эту лодку «черной дырой» из-за ее бесшумности, в особенности это относится к проекту Kilo – субмаринам типа «Варшавянка». Эти дизельные подводные лодки отлично подходят для участия в конфликтах в Европе, на Ближнем Востоке и ближнем зарубежье. После выхода из места постоянной дислокации, они могут осуществлять патрулирование на расстоянии 1 000 морских миль и дойти до Кубы, отмечает издание.

Украинцев заставят ради пенсии работать на 10 лет дольше

Кабмин Украины согласовывает в настоящее время пенсионную реформу с МВФ . Как пишут «Вести-Украина» , главное в документе – повышение минимального страхового стажа для получения пенсии до 25 лет (то есть сразу на 10 лет). Отмечается, что депутаты идею реформы восприняли в штыки. Причем возмущают как сами нововведения, так и то, что согласование проекта идет не в стенах Рады, а с международными кредиторами.

Нововведение должно вступить в силу с января 2018 года. В дальнейшем, по прогнозам депутатов, стаж будет расти, но плавно – с каждым годом на год (вплоть до 35 лет). Издание пишет, что у миллионов граждан может быть в результате нехватка стажа. «Во-первых, многие работали и продолжают работать без официального оформления. Во-вторых, много людей трудились за границей. Большинству придется работать до гробовой доски, а заработать на пенсию смогут те, кто всю жизнь проработал госслужащим», – сообщил лидер партии «Успішна країна» Александр Клименко . Еще одна новация в рамках реформу — возможность покупки стажа. При этом пока точных расчетов стоимости года стажа нет – чиновники обсуждают этот вопрос. Также в планах украинских властей – повысить в несколько раз наказание за неуплату налогов для предприятий.

Россияне узнают судьбу Курил только после президентских выборов

Владимир Путин и Синдзо Абэ уже достигли договоренности о принадлежности Курильских островов, но пока не раскрывают подробностей, предполагает The American Interest . Издание считает, что россияне могут не одобрить уступки японской стороне по Курилам, а это скажется на результатах выборов президента РФ. Именно поэтому достигнутые с Токио договоренности Москва анонсирует лишь после марта 2018 года, говорится в статье.

Издание пишет, что за последний год глава России трижды вед переговоры с премьер-министром Японии тет-а-тет. Цель Синдзо Абэ – добиться пересмотра территориального статуса Курильских островов. При этом российские СМИ писали, что Путин на переговорах в Нагато не пошел ни на какие уступки. Тем не менее Россия заинтересована в соглашении с Токио. Издание напоминает, что Владимир Путин выразил намерение урегулировать проблему с Японией на основе Советско-японской декларации 1956 года, которая предусматривает передачу двух из четырех островов японской стороне. Автор материала считает, что на самом деле стороны уже договорились об урегулировании территориального спора.

Евровидение-2017: отели и рестораны Киева остались без заработка

Гости Евровидения не дали заработать украинским бизнесменам, пишут «Вести-Украина» . Иностранцы предпочли покупать шашлыки и печеные овощи в фан-зонах, селились в дешевых хостелах, не ездили в общественном транспорте и мало пили, говорится в статье.

Небольшое количество гостей песенного конкурса не принесли выручки рестораторам и отельерам, которые надеялись заработать на Евровидении. Более того, в кафе в центре города фиксировали отток посетителей на 20–25% по сравнению с обычным периодом. Остались недовольными заработками и отельеры, по оценкам которых, количество туристов не превышало в мае 15 тысяч человек. Причем основная часть гостей – туристы без больших денег – предпочли селиться в недорогих хостелах.

Москва вновь спешит субсидировать Кубу

Россия снова разыгрывает стратегическую карту Кубы – страны, которая расположена под боком США, пишет ABC . Российская сторона возобновила на Кубу поставки нефти, которые Венесуэла прекратила из-за тяжелейшего кризиса, вызванного последователями режима Чавеса.