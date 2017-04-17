Ушел из жизни актер Олег Видов

В США скончался российский и американский актёр и кинорежиссёр Олег Видов, об этом сообщила его супруга. «Олег Видов, любимый муж, отец, друг скончался сегодня в Уэстлейк Виллидж, Калифорния, от осложнений после онкологической болезни. Ему было 73 года», — цитирует супрегу актёра РИА Новости
15:52 фоторепортаж
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Видов известен своими ролями в фильмах «Всадник без головы», «Метель», «Обыкновенное чудо», «Сказка о царе Салтане», «Джентльмены удачи», «Москва, любовь моя»
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Кадр из фильма "Метель" (режиссер Владимир Басов, киностудия "Мосфильм", 1964 год). Мария Пастухова в роли Прасковьи Петровны, Олег Видов в роли Владимира
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Киноактер Олег Видов, 1993
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Актриса из ФРГ Карин Дор и советский актер Олег Видов, 1975
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"Джентльмены удачи" (1971)
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Олег Видов в роли Мориса Джеральда на съемках кинофильма "Всадник без головы", 1973
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Олег Видов и Арнольд Шварценеггер на съёмках фильма "Красная жара"
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Советские актеры Елена Проклова (слева), Олег Видов и мексиканская актриса Фанни Кано - участники X Московского международного кинофестиваля, 1977
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Олег Видов, 1981 год
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"Сказка о царе Салтане" (1966)
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"Благочестивая Марта" (1980)
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