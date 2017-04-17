Ушел из жизни актер Олег Видов

В США скончался российский и американский актёр и кинорежиссёр Олег Видов, об этом сообщила его супруга. «Олег Видов, любимый муж, отец, друг скончался сегодня в Уэстлейк Виллидж, Калифорния, от осложнений после онкологической болезни. Ему было 73 года», — цитирует супрегу актёра РИА Новости