Ушел из жизни актер Олег Видов
В США скончался российский и американский актёр и кинорежиссёр Олег Видов, об этом сообщила его супруга. «Олег Видов, любимый муж, отец, друг скончался сегодня в Уэстлейк Виллидж, Калифорния, от осложнений после онкологической болезни. Ему было 73 года», — цитирует супрегу актёра РИА Новости
15:52 фоторепортаж
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