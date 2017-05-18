Массовая авария произошла в центре Москвы

В центре Москвы столкнулись рейсовый автобус и три автомобиля, сообщает Life

Авария произлшла на Новолужнецком проезде. По предварительным данным, в ДТП погибли два человека. Несколько человек пострадали. Погибшие и пострадавшие находились в легковых автомобилях. Других подробностей издание не приводит.