Обзор зарубежных СМИ: Как украинцы перевозят мигрантов в ЕC на роскошных яхтах

Трамп «слил» России сверхсекретную информацию

The Washington Post Президент США Дональд Трамп во время переговоров в Белом доме с министром иностранных дел и послом России раскрыл им сверхсекретную информацию об угрозах, которые несет «Исламское государство»*. Об этом пишет

Как сообщил источник издания в правительственных кругах США, Трамп раскрыл важный источник разведданных, что позволяет России его уничтожить. Газета пишет, что эти данные нельзя было сообщать даже союзникам Америки, многие в американском правительстве не имели к ним доступа. Разглашение этой информацию поставило под вопрос дальнейшее сотрудничество с «информатором». Уточняется, что американский президент обсуждал террористические угрозы, связанные с использованием ноутбуков на самолете. *группировка, запрещенная в России

Азербайджан потеснит Россию на рынке газа?

Снижение объемов добычи нефти и падение цен на топливо заставляют Азербайджан искать альтернативные источники дохода. Как пишет EurasiaNet , главная надежда Баку заключается в наращивании добычи на громадных месторождениях природного газа.

Ожидается, что добыча на шельфовом месторождении «Шах-Дениз» значительно возрастет с запуском второй фазы в 2018 году. Азербайджан планирует поставлять газ через Турцию, Грецию и Албанию в Италию и остальную часть Европы по Трансанатолийскому (TANAP) и Трансадриатическому (TAP) трубопроводам. При этом наиболее важным для осуществления мечты Азербайджана превратиться в энергетическую сверхдержаву является месторождение «Апшерон», разведанное в 2011 году. Это позволит еще больше нарастить поставки в Евросоюз . Также одним из последних открытий является газовое месторождение «Умид» в южной части Каспийского моря. Кроме того, совместно с немецкой компанией RWE сейчас разрабатывается шельфовое месторождение «Нахичевань». Пока же Азербайджан сам сталкивается с нехваткой газа, говорится в статье.

Республиканцы «отстраняются» от деятельности Трампа

Так, ряд республиканцев открыто раскритиковали решение Трампа уволить директора ФБР Джеймса Коми. Те законодатели, которые поддержали этот шаг, также отметили, что это действие было несвоевременным и разрушительным для их работы. Многие высокопоставленные республиканцы уже заявили, что не будут поддерживать решение Трампа покинуть Североамериканскую зону свободной торговли (НАФТА).

Украинские контрабандисты перевозят мигрантов в Европу на роскошных яхтах

Украинские контрабандисты создали прибыльную сеть по доставке мигрантов из Турции на юг Европы на роскошных яхтах. Об этом пишет The Times со ссылкой на данные, которые предоставили итальянские власти и агентство Европейского союза по обеспечению безопасности внешних границ Frontex

Так, с начала 2016 года свыше 2 тыс. мигрантов, главным образом с Ближнего Востока и из Южной Азии, заплатили лицам, занимающимся контрабандой людьми, более ₤5,5 тыс. (400 тыс. рублей) за перевоз из Турции в Италию. Всего контрабандисты на разных маршрутах могли заработать порядка 7 млн (свыше 500 млн рублей). Отмечается, что в прошлом месяце восемь украинских контрабандистов были арестованы на юге Сицилии после того, как их яхты были перехвачены итальянской береговой охраны. Еще шестеро были задержаны на Мальте и Крите.

Советский Винни-пух с британским акцентом

На фестивале советской анимации в Лондоне, который состоится в следующем году, зрители смогут увидеть специальную версию советского мультфильма «Винни-Пух»1969 года выпуска. Лента будет переозвучена известными британскими актерами, пишет Daily Mail

Кличко станцевал под Бритни Спирс

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил волонтеров песенного конкурса с удачным проведением Евровидения-2017. Как пишет «Сегодня» , Кличко станцевал под песню Бритни Спирс для ребят и девушек, которые работали во время проведения конкурса в Киеве.