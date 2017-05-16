Боевикам пообещали жесткий ответ в случае атаки на корабли ВМФ России в Босфоре

«Если атака произойдет, то будет дан жесткий отпор. Мы всегда готовы к отражению нападения, а корабли ВМФ России обеспечены самым современным оборудованием», — сказал парламентарий, комментируя данные турецких СМИ о планах ИГ атаковать российские корабли.

Он отметил, что российская сторона серьезно относится к подобным сообщениям. «В настоящее время проводятся мероприятия профилактического характера в целях недопущения провокаций», — добавил Швыткин.