Подозреваемый в терроризме курсант обратился к Шойгу

Обвиняемый в террористической деятельности курсант Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского Вадим Осипов обратился к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой разобраться в его деле и «не позволить ошибке сломать жизнь». Об этом сообщает РБК.

«Мне больше не к кому обратиться, мама моя умерла, отца я не знаю», - написал курсант в своем письме к министру.

Он также отметил, что его арестовали из-за «увлечения историями про диверсантов». Ранее у Осипова обнаружили план захвата казармы, а также экстремистские материалы.

«Меня подвела моя любовь к шуткам и увлечение историями про диверсантов, про которых я много читал в книжках и смотрел фильмы. Я всегда гордился русским разведчиком Кузнецовым. Хотел быть похожим на него, чтобы в случае опасности для России принести такую же пользу нашей стране», - рассказал курсант.

В начале апреля преподаватель академии обнаружил у Осипова план захвата казармы. 8 апреля Военное следственное управление по Краснознаменскому гарнизону возбудило против молодого человека уголовное дело по обвинению в содействии террористической деятельности. С 10 апреля курсант находится под арестом.