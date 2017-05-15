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Главные события понедельника

Скандал на Евровидении, питерский позор и другие события дня
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Россиян предупредили о новой вспышке заражений компьютеров
Массовое заражение компьютеров на ОС Windows вирусом, вымогающим деньги, к концу выходных распространилось на 150 стран. Россия, по некоторым оценкам, затронута больше других: атака, в частности, вызвала проблемы в работе МВД РФ и сотовых операторов.
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Решена судьба "стриптизера" с "Евровидения"
Днепровский суд Киева отпустил Виталия Седюка, который выбежал на сцену во время выступления певицы Джамалы в финале Евровидения.
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"Прекратите выдумывать": Крым ответил на призыв изменить статус полуострова
Глава госкомитета правительства Крыма по межнациональным отношениям Заур Смирнов заявил, что статус полуострова был определен в ходе его присоединения к России, поэтому попытки Украины найти для Крыма новый статус бессмысленны.
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ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Фото: РИА Новости

Центробанк отозвал лицензии у Интеркоопбанка и у коммерческого банка содействия развитию торговли и снабжения «Информпрогресс». Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
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В России началась масштабная проверка продуктов питания

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С 15 мая Росстандарт запустит пилотный проект по проверке российских продуктов питания на соответствие заявленным стандартам — ГОСТам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг. Сейчас ГОСТы представляют собой добровольную систему сертификации.
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Шурин Захарченко сбежал за границу, бросив работу в ФСБ
Шурин бывшего заместителя начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, Дмитрий Сенин, объявлен в розыск из-за дезертирства из рядов ФСБ, сообщает «Новая газета» со ссылкой на свои источники.
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В московском метро сменился начальник
Как стало известно «Ъ», в ГУП «Московский метрополитен» в ближайшее время сменится руководство. Дмитрий Пегов, руководивший подземкой с 2014 года, переходит в РЖД курировать пассажирские перевозки. Его место займет первый замначальника метро Виктор Козловский.
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Глава Мосгордумы объяснил детали программы реновации

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Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на сайте столичного парламента разъяснил детали программы реновации. По его словам, «без программы реновации в столице невозможно решить проблему устаревших морально и физически домов».
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Питерский позор. Газон Крестовского прошьют нитями
Газон на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге для укрепления прошьют синтетическими нитями. Сначала это будет сделано на небольшом участке. Затем, в случае положительного результата, технологию могут применить на всем игровом поле.
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РИА Новости Газета "Коммерсантъ"
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