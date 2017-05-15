Главные события понедельника

Россиян предупредили о новой вспышке заражений компьютеров

Массовое заражение компьютеров на ОС Windows вирусом, вымогающим деньги, к концу выходных распространилось на 150 стран. Россия, по некоторым оценкам, затронута больше других: атака, в частности, вызвала проблемы в работе МВД РФ и сотовых операторов.

Решена судьба "стриптизера" с "Евровидения"

Днепровский суд Киева отпустил Виталия Седюка, который выбежал на сцену во время выступления певицы Джамалы в финале Евровидения.

"Прекратите выдумывать": Крым ответил на призыв изменить статус полуострова

Глава госкомитета правительства Крыма по межнациональным отношениям Заур Смирнов заявил, что статус полуострова был определен в ходе его присоединения к России, поэтому попытки Украины найти для Крыма новый статус бессмысленны.

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Центробанк отозвал лицензии у Интеркоопбанка и у коммерческого банка содействия развитию торговли и снабжения «Информпрогресс» . Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

В России началась масштабная проверка продуктов питания

С 15 мая Росстандарт запустит пилотный проект по проверке российских продуктов питания на соответствие заявленным стандартам — ГОСТам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг. Сейчас ГОСТы представляют собой добровольную систему сертификации.

Шурин Захарченко сбежал за границу, бросив работу в ФСБ

Шурин бывшего заместителя начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, Дмитрий Сенин , объявлен в розыск из-за дезертирства из рядов ФСБ, сообщает «Новая газета» со ссылкой на свои источники.

В московском метро сменился начальник

Глава Мосгордумы объяснил детали программы реновации

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на сайте столичного парламента разъяснил детали программы реновации. По его словам, «без программы реновации в столице невозможно решить проблему устаревших морально и физически домов».

Питерский позор. Газон Крестовского прошьют нитями

Газон на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге для укрепления прошьют синтетическими нитями. Сначала это будет сделано на небольшом участке. Затем, в случае положительного результата, технологию могут применить на всем игровом поле.