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Главные события понедельника
Россиян предупредили о новой вспышке заражений компьютеров
Массовое заражение компьютеров на ОС Windows вирусом, вымогающим деньги, к концу выходных распространилось на 150 стран. Россия, по некоторым оценкам, затронута больше других: атака, в частности, вызвала проблемы в работе МВД РФ и сотовых операторов.
Решена судьба "стриптизера" с "Евровидения"
Днепровский суд Киева отпустил Виталия Седюка, который выбежал на сцену во время выступления певицы Джамалы в финале Евровидения.
"Прекратите выдумывать": Крым ответил на призыв изменить статус полуострова
Глава госкомитета правительства Крыма по межнациональным отношениям Заур Смирнов заявил, что статус полуострова был определен в ходе его присоединения к России, поэтому попытки Украины найти для Крыма новый статус бессмысленны.
ЦБ отозвал лицензии у двух банков
Центробанк отозвал лицензии у Интеркоопбанка и у коммерческого банка содействия развитию торговли и снабжения «Информпрогресс». Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
В России началась масштабная проверка продуктов питания
С 15 мая Росстандарт запустит пилотный проект по проверке российских продуктов питания на соответствие заявленным стандартам — ГОСТам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг. Сейчас ГОСТы представляют собой добровольную систему сертификации.
Шурин Захарченко сбежал за границу, бросив работу в ФСБ
Шурин бывшего заместителя начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, Дмитрий Сенин, объявлен в розыск из-за дезертирства из рядов ФСБ, сообщает «Новая газета» со ссылкой на свои источники.
В московском метро сменился начальник
Как стало известно «Ъ», в ГУП «Московский метрополитен» в ближайшее время сменится руководство. Дмитрий Пегов, руководивший подземкой с 2014 года, переходит в РЖД курировать пассажирские перевозки. Его место займет первый замначальника метро Виктор Козловский.
Глава Мосгордумы объяснил детали программы реновации
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников на сайте столичного парламента разъяснил детали программы реновации. По его словам, «без программы реновации в столице невозможно решить проблему устаревших морально и физически домов».
Питерский позор. Газон Крестовского прошьют нитями
Газон на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге для укрепления прошьют синтетическими нитями. Сначала это будет сделано на небольшом участке. Затем, в случае положительного результата, технологию могут применить на всем игровом поле.
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