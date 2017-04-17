Роскошный отдых Обамы
Барак и Мишель Обама находятся на отдыхе в Тоскане, Италия. Одна из их остановок — шикарная отреставрированная деревня 14 века Борго Финочетто, которую можно арендовать целиком за 15 тысяч долларов в сутки. Где отдыхает Обама в Италии — в нашей фотогалерее
12:32 фоторепортаж
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