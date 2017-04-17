Роскошный отдых Обамы

Барак и Мишель Обама находятся на отдыхе в Тоскане, Италия. Одна из их остановок — шикарная отреставрированная деревня 14 века Борго Финочетто, которую можно арендовать целиком за 15 тысяч долларов в сутки. Где отдыхает Обама в Италии — в нашей фотогалерее
12:32 фоторепортаж
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Одна из вилл в деревне принадлежит бывшему посланнику экс-президента в Италии Джону Филипсу
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Согласно официальному сайту, Borgo Finocchieto переводится как «деревня укропных полей»
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Всего в деревне 5 зданий
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Наряду с небольшими обеденными зонами на виллах имеются две полноценные столовые, вместимостью до 44 человек, а также открытые обеденные зоны, комната для дегустации вин
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