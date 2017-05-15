Обзор зарубежных СМИ: Порошенко против сына

Зачем Пентагону свои «калашниковы»?

США снабжают на Ближнем Востоке «некоторые группировки оружием», пишет The National Interest . Для этого американские военные вынуждены закупать российские образцы и комплектующие к ним на мировом оружейном рынке.

Чтобы уйти от закупок «на стороне», в Командовании силами специального назначения США (USSOCOM) поступило предложение наладить производство своего собственного оружия. В результате поставлена цель – выработать план по производству российского и другого иностранного оружия. Так, ведомство заинтересовано переконструировать и производить в США такие иностранные образцы вооружения, как легкий ручной пулемет калибра 7,62 мм, который напоминает пулемет Калашникова модернизированный (ПКМ), а также крупнокалиберный пулемет калибра 12,7 мм, схожий с НСВ «Утёс». Издание пишет, что все иностранное оружие должно быть «сделано в Америке», что усилит ВПК и обеспечит бесперебойные поставки.

Путин завоевал фанатов в Китае экспромтом на рояле

Президент России Владимир на форуме в Пекине сыграл на рояле песни «Московские окна» и «Город над вольной Невой», тем самым завоевав поклонников среди китайской публики, сообщает South China Morning Post

Издание пишет, что в социальных сетях Китая видео с экспромтом российского лидера приобрело большую популярность. Однако некоторые из комментаторов обратили внимание на то, что рояль был расстроен.

Почему у войны на Донбассе нет конца

В воскресенье, 14 мая, состоялась долгожданная пресс-конференция президента Петра Порошенко . Тема пресс-конференции была заявлена «победная»: День Европы и предоставление Украине безвизового режима. Однако были затронуты и другие проблемы, передает «Вести-Украина»

Так, несколько заявлений президент сделал по «нормандскому формату». В частности, Порошенко анонсировал переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель . Также, по его словам, к переговорам по урегулированию ситуации на востоке Украины уже привлечены США. Отвечая на вопрос, почему же международные переговоры не приводят к миру на Донбассе, Порошенко указал единственную причину – якобы российская сторона «минские соглашения выполнять не хочет и не собирается». Издание также пишет, что самое спорное утверждение, которое прозвучало из уст президента, было о беспрецедентном уровне свободы гражданского общества в Украине.

Зачем арабам женщины в армии?

В арабском мире сохраняется традиционный образ женщин. Однако постоянная угроза террористических атак привела к тому, что в арабских странах стали призывать женщин на военную службу, пишет NoonPost

Издание пишет, что женщины участвуют в самых кровавых войнах из-за любви к Родине и веры в свое дело. Некоторые из них остаются рядом со своими мужьями, а другие из-за материального вознаграждения, которое получают от службы в армии. Женщинам разрешают идти на военную службу из-за возросшей проблемы террористов и их атак. Так, министр обороны Туниса Фархат Хоршани заявил, что настало время для интеграции тунисских женщин в военную сферу, особенно в настоящее время, когда Тунис переживает трудные времена. В марте прошлого года в Кувейте было объявлено об обязательной военной службе для всех граждан вне зависимости от пола. На борьбу с афганскими талибами выходят иорданские девушки-солдаты, также воюют летчицы-истребители из ОАЭ.

Порошенко объяснил сыну, что вещи с надписью Russia нельзя носить даже на Хэллоуин

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал скандальное фото его младшего сына Михаила, на котором тот позирует в футболке с надписью Russia. Об этом сообщает 112.ua

Лидер Украины пояснил, что футболка на сыне была чужая, а надел он ее на Хеллоуин. «Я считаю, что даже в вертепе, даже на Хэллоуин такое поведение абсолютно неприемлемо. По этому поводу у меня был разговор с моим 15-летним сыном. Я вас уверяю, я нашел правильные слова для того, чтобы он все понял. Но это не его футболка, он ее не носит в обычной жизни. Но даже на Хэллоуин я считаю, что это нехорошо», – сказал Порошенко.