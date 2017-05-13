СМИ рассказали о финансировании Ходорковским ПАРНАС

Так, в письме, которое датировано апрелем 2015-го, Ходорковский предлагал лидеру ПАРНАС назначить своим первым заместителем публициста Владимира Кара-Мурзу-младшего. «Финансирование партии осуществляем вместе с Вами на паритетной основе (в заявленных Вами размерах). Кара-Мурза, как зампред, принимает участие в формировании списков кандидатов ПАРНАС на выборах», — писал бывший глава НК ЮКОС.

Этим письмом Касьянов поделился с Мерзликиным, а также написал, что жестко ответил Ходорковскому «на эту хрень». «Нельзя допускать торга и многораундовых переговоров», — говорится в переписке лидера ПАРНАС с его соратником.

Кроме того, InfoTrader приводит письмо Касьянова Мерзликину, в котором цитируется сообщение от Кара-Мурзы. В нем публицист якобы подтвердил взаимодействие с Ходорковским по региональным выборам и заявил, что останется в партии в любом качестве. «Надо бы его [Кара-Мурзу] тоже подключить к работе по пропагандистам», — добавил сам Касьянов.

Мерзликин в беседе с РИА Новости опроверг достоверность переписки. Он отметил, что опубликованные сведения являются фейком.